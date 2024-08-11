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В Одессе отремонтируют лифты — сколько денег готовы потратить

11 августа 2024 18:33
Верзилова Єлизавета - редактор
Ремонт лифтов в Одессе: детали тендера
Старый лифт в доме. Иллюстративное фото: Суспільне
Верзилова Єлизавета - редактор

В домах одесситов продолжают массово ремонтировать лифты. Департамент городского хозяйства разместил тендер на сумму почти четыре млн грн, которые планируют выделить на соответствующие работы в доме в Приморском районе Одессы.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Объявления аукциона. Фото: скриншот

Что известно о закупке

По данным, указанным в тендере, лифты в доме по адресу ул. Краснова, 14 должны отремонтировать до конца этого года. Общая сумма составляет 3 833 565 грн. Всего планируют отремонтировать три лифтовых кабины и подъемные механизмы в доме.

Предложения будут приниматься до 24 августа, а аукцион назначен на 26 августа – его проведут в формате открытых торгов с особенностями.

Что планируют сделать

  • Обзор конструкции устройства; оценка состояния основных механизмов и узлов;
  • замена поврежденных тросов;
  • замена лифтового оборудования;
  • электроосвещение шахты.

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