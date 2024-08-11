Ремонт лифтов в Одессе: детали тендера

Старый лифт в доме. Иллюстративное фото: Суспільне

В домах одесситов продолжают массово ремонтировать лифты. Департамент городского хозяйства разместил тендер на сумму почти четыре млн грн, которые планируют выделить на соответствующие работы в доме в Приморском районе Одессы.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Что известно о закупке

По данным, указанным в тендере, лифты в доме по адресу ул. Краснова, 14 должны отремонтировать до конца этого года. Общая сумма составляет 3 833 565 грн. Всего планируют отремонтировать три лифтовых кабины и подъемные механизмы в доме.



Предложения будут приниматься до 24 августа, а аукцион назначен на 26 августа – его проведут в формате открытых торгов с особенностями.

Что планируют сделать