Ремонт лифтов в Одессе: детали тендера

В Одессе отремонтируют лифты — сколько денег готовы потратить
В домах одесситов продолжают массово ремонтировать лифты. Департамент городского хозяйства разместил тендер на сумму почти четыре млн грн, которые планируют выделить на соответствующие работы в доме в Приморском районе Одессы.
Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.
Что известно о закупке
По данным, указанным в тендере, лифты в доме по адресу ул. Краснова, 14 должны отремонтировать до конца этого года. Общая сумма составляет 3 833 565 грн. Всего планируют отремонтировать три лифтовых кабины и подъемные механизмы в доме.
Предложения будут приниматься до 24 августа, а аукцион назначен на 26 августа – его проведут в формате открытых торгов с особенностями.
Что планируют сделать
- Обзор конструкции устройства; оценка состояния основных механизмов и узлов;
- замена поврежденных тросов;
- замена лифтового оборудования;
- электроосвещение шахты.
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