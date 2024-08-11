Цифровая карта огромады за 13 млн грн: тендер сельсовета Одесчины

На разработку цифровой карты громады Одесчины потратят более 13 млн гривен
Вызырский сельсовет в Одесской области объявил очередной многомиллионный тендер — на этот раз на разработку карты целой громады. Чтобы отсканировать территорию громады и, возможно, импортировать в электронные карты, в администрации готовы потратить более 13 млн грн.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.
Детали тендера
Вызырский сельсовет Одесского района Одесской области объявил закупку на изготовление с применением геоинформационных технологий в цифровой форме топографической основы Вызырской сельской территориальной громады масштабов 1:2000 и 1:10 000.
Предложения будут приниматься до 17 августа, а уже 19-го будет проведен аукцион в формате открытых торгов с особенностями. Для того чтобы выполнить работы, у будущего победителя будет почти полтора года — сдать готовый результат он должен до 31 декабря 2025 года.
Что планируют сделать
На основе данных аукциона планируется:
- изготовить топографическую основу для Визирского сельского территориального общества в масштабе 1:2000 и 1:10 000 в цифровой форме с использованием геоинформационных технологий;
- разработать комплексный план пространственного развития территории этой общины , включающий документацию по землеустройству и градостроительную документацию на местном уровне;
- обеспечить возможность размещения данных материалов в геоинформационной системе для дальнейшего использования.
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