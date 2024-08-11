Цифровая карта огромады за 13 млн грн: тендер сельсовета Одесчины

Карта Одесской области. Фото: скриншот из google.maps

Вызырский сельсовет в Одесской области объявил очередной многомиллионный тендер — на этот раз на разработку карты целой громады. Чтобы отсканировать территорию громады и, возможно, импортировать в электронные карты, в администрации готовы потратить более 13 млн грн.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Детали тендера

Вызырский сельсовет Одесского района Одесской области объявил закупку на изготовление с применением геоинформационных технологий в цифровой форме топографической основы Вызырской сельской территориальной громады масштабов 1:2000 и 1:10 000.

Информация о процедуре. Фото: скриншот

Предложения будут приниматься до 17 августа, а уже 19-го будет проведен аукцион в формате открытых торгов с особенностями. Для того чтобы выполнить работы, у будущего победителя будет почти полтора года — сдать готовый результат он должен до 31 декабря 2025 года.

Что планируют сделать

На основе данных аукциона планируется: