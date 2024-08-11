Деколонизация в Одесской области: продолжается демонтаж русскоязычных вывесок

В Измаиле в Одесской области демонтируют вывеску. Фото: Деколонізація.Україна/Facebook

В городе Измаил, что в Одесской области, активно продолжается процесс деколонизации и дерусификации. Так, уже несколько заведений избавились от вывесок на языке страны-агрессора.

Об этом говорится на странице в Facebook Деколонізація.Україна.

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Демонтаж русскоязычных вывесок

Такие изменения являются частью общей кампании по дерусификации городского пространства. Вывесок на языке оккупантов лишились несколько магазинов, в частности "Хлебный лидер" и "Шалун".

"Если текущие темпы работ будут сохраняться, то до конца года в Измаиле не останется ни одной русскоязычной рекламы, вывески или указателя со старым названием", — говорится в сообщении.

Русскоязычная вывеска в магазине. Фото: Деколонізація.Україна

Смена вывески в Измаиле. Фото: Деколонізація.Україна

Эта инициатива является важным шагом в поддержке украинского языка и культуры, а также демонстрации преданности жителей Измаила национальным ценностям.