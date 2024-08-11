Деколонизация в Одесской области: продолжается демонтаж русскоязычных вывесок

В Одесской области продолжают демонтировать русскоязычные вывески
В городе Измаил, что в Одесской области, активно продолжается процесс деколонизации и дерусификации. Так, уже несколько заведений избавились от вывесок на языке страны-агрессора.
Об этом говорится на странице в Facebook Деколонізація.Україна.
Демонтаж русскоязычных вывесок
Такие изменения являются частью общей кампании по дерусификации городского пространства. Вывесок на языке оккупантов лишились несколько магазинов, в частности "Хлебный лидер" и "Шалун".
"Если текущие темпы работ будут сохраняться, то до конца года в Измаиле не останется ни одной русскоязычной рекламы, вывески или указателя со старым названием", — говорится в сообщении.
Эта инициатива является важным шагом в поддержке украинского языка и культуры, а также демонстрации преданности жителей Измаила национальным ценностям.
Читайте Новини.LIVE!