Деколонізація на Одещині: триває демонтаж російськомовних вивісок

В Ізмаїлі на Одещині демонтують вивіску. Фото: Деколонізація.Україна/Facebook

У місті Ізмаїл, що на Одещині, активно триває процес деколонізації та дерусифікації. Так, вже декілька закладів позбулися вивісок мовою країни-агресорки.

Про це йдеться на сторінці у Facebook Деколонізація.Україна.

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Демонтаж російськомовних вивісок

Такі зміни є частиною загальної кампанії з дерусифікації міського простору. Вивісок мовою окупантів позбулись декілька магазинів, зокрема "Хлебный лидер" та "Шалун".

"Якщо поточні темпи робіт зберігатимуться, то до кінця року в Ізмаїлі не залишиться жодної російськомовної реклами, вивіски чи покажчика зі старою назвою", — йдеться у повідомленні.

Російськомовна вивіска в магазині. Фото: Деколонізація.Україна

Заміна вивіски в Ізмаїлі. Фото: Деколонізація.Україна

Ця ініціатива є важливим кроком у підтримці української мови та культури, а також у демонстрації відданості жителів Ізмаїла національним цінностям.