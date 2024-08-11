Деколонізація на Одещині: триває демонтаж російськомовних вивісок

На Одещині продовжують демонтувати російськомовні вивіски
У місті Ізмаїл, що на Одещині, активно триває процес деколонізації та дерусифікації. Так, вже декілька закладів позбулися вивісок мовою країни-агресорки.
Про це йдеться на сторінці у Facebook Деколонізація.Україна.
Демонтаж російськомовних вивісок
Такі зміни є частиною загальної кампанії з дерусифікації міського простору. Вивісок мовою окупантів позбулись декілька магазинів, зокрема "Хлебный лидер" та "Шалун".
"Якщо поточні темпи робіт зберігатимуться, то до кінця року в Ізмаїлі не залишиться жодної російськомовної реклами, вивіски чи покажчика зі старою назвою", — йдеться у повідомленні.
Ця ініціатива є важливим кроком у підтримці української мови та культури, а також у демонстрації відданості жителів Ізмаїла національним цінностям.
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