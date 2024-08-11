Одеські кулінари намагалися нелегально потрапити до Молдови

На Одещині затримали кулінарів, які прямували до Молдови
На українсько-молдовському кордоні прикордонники затримали трьох кулінарів з ресторану Одеси. Ухилянти мріяли дістатись сусідньої країни непоміченими, проте план не спрацював — тепер їм доведеться відповідати за свою "подорож" перед судом.
Про це у неділю, 11 серпня, повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління ДПСУ.
Деталі подорожі
Мешканці Одеської та Запорізької областей, які працювали кухарями в одному з одеських ресторанів, вирішили втекти до сусідньої країни. План маршруту спланував їхній колега, уродженець одного з прикордонних сіл Одещини. Так, товариші мали пройти через густі хащі та навіть форсувати річку Дністер, щоб уникнути зустрічі з прикордонниками.
Проте на околиці села Яськи кухарів помітили завдяки БпЛА. Тож на їхній слід вийшов прикордонний наряд, дії якого координував оператор безпілотника.
Що загрожує
Кулінарів затримали на місці. На них склали протоколи за статтею 204-1 КУпАП за незаконну спробу перетину державного кордону, і тепер їхня справа розглядається у суді. Їм загрожує адміністративний арешт на строк до 15 діб.
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