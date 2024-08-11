Одеські кулінари намагалися нелегально потрапити до Молдови

На Одещині затримали групу порушників. Фото: ДПСУ

На українсько-молдовському кордоні прикордонники затримали трьох кулінарів з ресторану Одеси. Ухилянти мріяли дістатись сусідньої країни непоміченими, проте план не спрацював — тепер їм доведеться відповідати за свою "подорож" перед судом.

Про це у неділю, 11 серпня, повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління ДПСУ.

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Допис прикордонників. Фото: скриншот

Деталі подорожі

Мешканці Одеської та Запорізької областей, які працювали кухарями в одному з одеських ресторанів, вирішили втекти до сусідньої країни. План маршруту спланував їхній колега, уродженець одного з прикордонних сіл Одещини. Так, товариші мали пройти через густі хащі та навіть форсувати річку Дністер, щоб уникнути зустрічі з прикордонниками.

Порушники йдуть через хащі. Фото: ДПСУ

Проте на околиці села Яськи кухарів помітили завдяки БпЛА. Тож на їхній слід вийшов прикордонний наряд, дії якого координував оператор безпілотника.

Дрон помітив чоловіків. Фото: ДПСУ

Що загрожує

Кулінарів затримали на місці. На них склали протоколи за статтею 204-1 КУпАП за незаконну спробу перетину державного кордону, і тепер їхня справа розглядається у суді. Їм загрожує адміністративний арешт на строк до 15 діб.