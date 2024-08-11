Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині затримали кулінарів, які прямували до Молдови arrow

На Одещині затримали кулінарів, які прямували до Молдови

11 серпня 2024 14:18
Верзілова Єлизавета - редактор
Одеські кулінари намагалися нелегально потрапити до Молдови
На Одещині затримали групу порушників. Фото: ДПСУ
Верзілова Єлизавета - редактор

На українсько-молдовському кордоні прикордонники затримали трьох кулінарів з ресторану Одеси. Ухилянти мріяли дістатись сусідньої країни непоміченими, проте план не спрацював — тепер їм доведеться відповідати за свою "подорож" перед судом.

Про це у неділю, 11 серпня, повідомили у пресслужбі Південного регіонального управління ДПСУ

Читайте також:
ДПСУ повідомили деталі щодо подорожі кухарів
Допис прикордонників. Фото: скриншот

Деталі подорожі

Мешканці Одеської та Запорізької областей, які працювали кухарями в одному з одеських ресторанів, вирішили втекти до сусідньої країни. План маршруту спланував їхній колега, уродженець одного з прикордонних сіл Одещини. Так, товариші мали пройти через густі хащі та навіть форсувати річку Дністер, щоб уникнути зустрічі з прикордонниками. 

Через хащі та Дністер — на Одещині затримали кулінарів, які прямували до Молдови - фото 2
Порушники йдуть через хащі. Фото: ДПСУ

Проте на околиці села Яськи кухарів помітили завдяки БпЛА. Тож на їхній слід вийшов прикордонний наряд, дії якого координував оператор безпілотника.

Дрон помітил порушників на Одещині
Дрон помітив чоловіків. Фото: ДПСУ

Що загрожує

Кулінарів затримали на місці. На них склали протоколи за статтею 204-1 КУпАП за незаконну спробу перетину державного кордону, і тепер їхня справа розглядається у суді. Їм загрожує адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Також важливі новини дня по темі:

Одеса Молдова кордон прикордонники Дністер Одеська область військовий призов Новини Одеси мобілізація ухилянти ДПСУ

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:42 Де і коли дивитися церемонію закриття Літньої Олімпіади-2024 у Парижі

14:41 На Львівщині шукають виробників антен для військових

14:37 Мешканець Полтави зливав інформацію, де ТЦК роздають повістки — як його покарав суд

14:18 На Одещині затримали кулінарів, які прямували до Молдови

Text

14:13 Стікав кров'ю два дні — експолонений розповів про лікування в російському шпиталі

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

14:12 Одна з установ МОЗ закупить для своїх працівників розкішний мінівен за мільйони гривень

14:03 Мчедлідзе показав найкращий результат у кар'єрі, але залишився без медалі на Олімпіаді-2024

13:47 Росіяни запустили хвилі дронів на південь України — скільки знищили сили ППО

13:36 Україна опиниться між двох циклонів — народний синоптик Діденко пояснила, як зміниться погода

13:26 Дорощук пояснив, як йому вдалося встановити новий рекорд на Олімпіаді-2024

14:42 Де і коли дивитися церемонію закриття Літньої Олімпіади-2024 у Парижі

14:41 На Львівщині шукають виробників антен для військових

14:37 Мешканець Полтави зливав інформацію, де ТЦК роздають повістки — як його покарав суд

14:18 На Одещині затримали кулінарів, які прямували до Молдови

14:12 Одна з установ МОЗ закупить для своїх працівників розкішний мінівен за мільйони гривень

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

14:03 Мчедлідзе показав найкращий результат у кар'єрі, але залишився без медалі на Олімпіаді-2024

13:47 Росіяни запустили хвилі дронів на південь України — скільки знищили сили ППО

13:36 Україна опиниться між двох циклонів — народний синоптик Діденко пояснила, як зміниться погода

13:26 Дорощук пояснив, як йому вдалося встановити новий рекорд на Олімпіаді-2024

13:20 Метеозалежних переслідуватиме погане самопочуття — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

Text

14:13 Стікав кров'ю два дні — експолонений розповів про лікування в російському шпиталі

10 серпня 2024
Text

23:52 Російський опозиціонер відповів, чи піде Путін на переговори після ситуації в Курській області

Text

17:09 Військовий ЗСУ поділився жахами перебування в російському полоні — ексклюзив Новини.LIVE

Text

14:22 Їх цьому вчать — офіцер ЗСУ розкрив подробиці садизму з боку окупантів до українців

9 серпня 2024
Text

23:24 Звільнений захисник заявив, що влада повинна будь-яким шляхом повернути полонених

Text

22:52 Офіцер ЗСУ подякував Зеленському за повернення з полону

Text

21:12 Нардеп спрогнозував кілька сценаріїв розвитку подій у Курській області

Text

21:00 Військовий ЗСУ про жахи у російському полоні, знущання та визволення — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:06 Китай позиціонує себе як альтернативу США — Гриценко пояснила, що про це свідчить

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

17:50 Паніка серед росіян та чи помститься Кремль за Курську область — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови