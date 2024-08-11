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Росіяни запустили хвилі дронів на південь України — скільки знищили сили ППО

11 серпня 2024 13:47
Верзілова Єлизавета - редактор
Робота ППО на півдні України цієї ночі: скільки дронів збито
Дрони у небі. Ілюстративне фото: depositphotos.com
Верзілова Єлизавета - редактор

Більше десяти ударних дронів було знищено цієї ночі завдяки силам протиповітряної оборони на півдні України.  Загалом російські війська запустили понад 50 БпЛА по наших територіям.

Про це у неділю, 11 серпня, повідомили у відділенні комунікацій повітряного командування "Південь".

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Результати роботи ППО на півдні. Фото: скриншот

Атака півдня України шахедами

Зокрема, з територій Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська було націлено дрони на різні області, серед яких Миколаївська, Одеська, Херсонська.

Внаслідок ефективної роботи мобільних вогневих груп, авіації, зенітних ракетних підрозділів та засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) Повітряних Сил України було збито 13 "шахедів" на південному напрямку. У Миколаївській ОВА зазначили, що сім БплА збили у межах їхньої області.

ППО на Миколаївщині
Допис очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма. Фото: скриншот

Також Віталій Кім додав, що бойова робота тривала протягом всієї ночі. Деталі на наслідки атаки на регіон наразі не повідомляються.

Результати атаки на Миколаївщину
Віталій Кім щодо обстрілів 11 серпня. Фото: скриншот

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