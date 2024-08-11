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Россияне запустили волны дронов на юг Украины — сколько уничтожили силы ПВО

11 августа 2024 13:47
Верзилова Єлизавета - редактор
Работа ПВО на юге Украины этой ночью: сколько дронов сбито
Дроны в небе. Иллюстративное фото: depositphotos.com
Верзилова Єлизавета - редактор

Более десяти ударных дронов были уничтожены этой ночью благодаря силам противовоздушной обороны на юге Украины. В общей сложности российские войска запустили более 50 БпЛА по нашим территориям.

Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщили в отделении коммуникаций воздушного командования "Юг".

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Результаты работы ПВО на юге. Фото: скриншот

Атака юга Украины ''шахедами''

В частности, с территорий Приморско-Ахтарской, Ейской и Курской были нацелены дроны на разные области, среди которых Николаевская, Одесская, Херсонская.

В результате эффективной работы мобильных огневых групп, авиации, зенитных ракетных подразделений и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Воздушных Сил Украины было сбито 13 "шахедов" на южном направлении. В Николаевской ОВ отметили, что семь БплА сбили в пределах их области.

ПВО в Николаевской области
Сообщение главы Николаевской ОВА Виталия Кима. Фото: скриншот

Также Виталий Ким добавил, что боевая работа продолжалась всю ночь. Детали о последствиях атаки на регион пока не сообщаются.

Результаты атаки на Николаевщину
Виталий Ким по поводу обстрелов 11 августа. Фото: скриншот

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