В Николаеве разорвали контракт с белорусской компанией: подробности

В Николаеве разорвали договор поставки троллейбусов с белорусской компанией
Суд закрыл производство по делу КП "Николаевэлектротранс", которое подписало соглашение о закупке троллейбусов у белорусской компании Белкоммунмаш. Благодаря этому государство сохранило около 170 миллионов бюджетных средств.
Об этом сообщили 10 августа в Офисе Генерального прокурора.
Детали дела
Договор должен быть расторгнут из-за того, что подлежащие поставке троллейбусы изготавливались из составных частей производства Белкоммунмаш. Она находится в республике Беларусь, с которой Украина остановила торговые отношения в 2022 году.
В то же время расторжение сделки позволило коммунальщикам найти новых поставщиков троллейбусов. В настоящее время планируется закупка 31 электротранспорта вместо 20. Это будут троллейбусы украинского производства.
"Украинские троллейбусы имеют запас автономного хода 20 км, что особенно актуально в условиях напряженной ситуации с электроснабжением в областном центре", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавляют, что в Николаеве остается достаточно много пожилых людей, которые пользуются электротранспортом. Так что новые троллейбусы необходимы.
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