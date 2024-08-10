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В Николаеве разорвали договор поставки троллейбусов с белорусской компанией

10 августа 2024 16:39
Рвачова Анастасия - редактор
В Николаеве разорвали контракт с белорусской компанией: подробности
Люди заходят в троллейбус. Фото: Новини.LIVE
Рвачова Анастасия - редактор

Суд закрыл производство по делу КП "Николаевэлектротранс", которое подписало соглашение о закупке троллейбусов у белорусской компании Белкоммунмаш. Благодаря этому государство сохранило около 170 миллионов бюджетных средств.

Об этом сообщили 10 августа в Офисе Генерального прокурора.

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Договор должен быть расторгнут из-за того, что подлежащие поставке троллейбусы изготавливались из составных частей производства Белкоммунмаш. Она находится в республике Беларусь, с которой Украина остановила торговые отношения в 2022 году.

В то же время расторжение сделки позволило коммунальщикам найти новых поставщиков троллейбусов. В настоящее время планируется закупка 31 электротранспорта вместо 20. Это будут троллейбусы украинского производства.

"Украинские троллейбусы имеют запас автономного хода 20 км, что особенно актуально в условиях напряженной ситуации с электроснабжением в областном центре", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавляют, что в Николаеве остается достаточно много пожилых людей, которые пользуются электротранспортом. Так что новые троллейбусы необходимы.

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