Движение транспорта в Одессе восстановлено: детали

Транспорт по улицам Одессы. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 10 августа, в Одессе возобновили движение общественного транспорта, которое было остановлено со вчерашнего вечера. Трамваи №7, №13 и №27 возвращаются на свои маршртуты.



Об этом в субботу, 10 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Трамваи на маршрутах Одессы

Все трамваи, движение которых было изменено, с сегодняшнего дня снова выходят на привычные маршруты. А именно:

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Трамвай №7 курсирует от ул. 28 бригады (бывшая Паустовского) до поселка Люстдорф;

Трамвай №13 курсирует по своему привычному маршруту от ж/м "Школьный" до пл. Старосенной;

Трамвай №27 — от 11-й ст. В. Фонтана до Куликового поля.

Сообщение о возобновлении движения трамваев. Фото: скриншот

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, то следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.