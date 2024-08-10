Пробки на трассе Одесса-Рени сейчас, утром 10 августа: как ситуация

Стоит поспешить сесть за руль — на трассе Одесса — Рени собираются пробки
В субботу утром, 10 августа, фиксируются незначительные пробки на выезде из Одессы. Однако движение значительно усложнено в сторону Бессарабии на автодороге М-15. Кроме того, очереди из автомобилей наблюдаются и на некоторых КПП нашего региона.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Сейчас в сторону Паланки есть большая пробка в городе Маяки. Также скопление автотранспорта наблюдается и перед КПП, расположенным рядом с Нижнеднестровским национальным природным парком. Там очередь достигает трех километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом.
Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"
На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Доезд сюда усложнен пробками в направлении Паланки, на самом пункте также пробки — участок обозначен оранжевым цветом.
Пробки в направлении Орловки
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Татарбунаров, Броски и Измаила. Однако стоит отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска очередей нет.
Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"
На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который находится в одноименном городе, также есть очереди на пересечение границы. Однако есть и пробка на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.
Цены на горючее
По данным мониторингового портала, 10 августа средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 59,99 грн/л;
- А-95 — 56,50 грн/л;
- А-92 — 53,33 грн/л;
- дизельное топливо — 52,78 грн/л;
- сжиженный газ — 27,93 грн/л.
Читайте Новини.LIVE!