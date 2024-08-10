Пробки на трассе Одесса-Рени сейчас, утром 10 августа: как ситуация

Пробки на автодороге Одесса — Рени в субботу утром. Фото: скриншот

В субботу утром, 10 августа, фиксируются незначительные пробки на выезде из Одессы. Однако движение значительно усложнено в сторону Бессарабии на автодороге М-15. Кроме того, очереди из автомобилей наблюдаются и на некоторых КПП нашего региона.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть большая пробка в городе Маяки. Также скопление автотранспорта наблюдается и перед КПП, расположенным рядом с Нижнеднестровским национальным природным парком. Там очередь достигает трех километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Доезд сюда усложнен пробками в направлении Паланки, на самом пункте также пробки — участок обозначен оранжевым цветом.

Очередь на КПП. Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Татарбунаров, Броски и Измаила. Однако стоит отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска очередей нет.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который находится в одноименном городе, также есть очереди на пересечение границы. Однако есть и пробка на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.

Дорога к Рене. Фото: скриншот

Цены на горючее

По данным мониторингового портала, 10 августа средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова: