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Варто поспішити сісти за кермо — на трасі Одеса — Рені збираються затори

10 серпня 2024 09:56
Верзілова Єлизавета - редактор
Затори на трасі Одеса-Рені зараз, зранку 10 серпня: як ситуація
Затори на автодорозі Одеса — Рені у суботу зранку. Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

У суботу зранку, 10 серпня, фіксуються незначні затори на виїзді з Одеси. Однак рух значно ускладнено у бік Бессарабії на автодорозі М-15. Окрім цього, черги з автівок спостерігаються й на деяких КПП нашого регіону.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є великий затор у межах міста Маяки. Також скупчення автотранспорту спостерігається й перед КПП, що розташований поряд з Нижньодністровським національним природним парком. Там черга сягає близько трьох кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. 

Затори у напрямку Паланки 10 серпня, ранок
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" наразі також зафіксована черга на перетин кордону. Доїзд сюди ускладнений заторами в напрямку Паланки, на самому пункті також затори — ділянка позначена помаранчевим кольором.

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора" 10 серпня, ранок
Черга на КПП. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів, Броски та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску черг немає. 

Затори у напрямку Орлівки 10 серпня
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, також є черги на перетин кордону. Проте є й затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором. 

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть" 10 серпня
Дорога до Рені. Фото: скриншот

Ціни на пальне

За даними моніторингового порталу, 10 серпня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,99 грн/л;
  • А-95 — 56,50 грн/л;
  • А-92 — 53,33 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,78 грн/л;
  • скраплений газ — 27,93 грн/л.

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