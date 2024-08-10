Затори на трасі Одеса-Рені зараз, зранку 10 серпня: як ситуація

Варто поспішити сісти за кермо — на трасі Одеса — Рені збираються затори
У суботу зранку, 10 серпня, фіксуються незначні затори на виїзді з Одеси. Однак рух значно ускладнено у бік Бессарабії на автодорозі М-15. Окрім цього, черги з автівок спостерігаються й на деяких КПП нашого регіону.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік Паланки є великий затор у межах міста Маяки. Також скупчення автотранспорту спостерігається й перед КПП, що розташований поряд з Нижньодністровським національним природним парком. Там черга сягає близько трьох кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором.
Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"
На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" наразі також зафіксована черга на перетин кордону. Доїзд сюди ускладнений заторами в напрямку Паланки, на самому пункті також затори — ділянка позначена помаранчевим кольором.
Затори у напрямку Орлівки
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів, Броски та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску черг немає.
Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"
На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, також є черги на перетин кордону. Проте є й затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором.
Ціни на пальне
За даними моніторингового порталу, 10 серпня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 59,99 грн/л;
- А-95 — 56,50 грн/л;
- А-92 — 53,33 грн/л;
- дизельне пальне — 52,78 грн/л;
- скраплений газ — 27,93 грн/л.
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