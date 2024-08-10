Відпочинок на пляжі в Одесі знову платний: деталі

Люди відпочивають на пляжі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Найбільша безплатна стоянка біля моря в Одесі знову стала платною, проте гроші беруть не за те, аби одесити та гості міста залишали свої авто. Невідомі встановили там будку та продають відпочивальникам шезлонги.



Про це повідомляють користувачі соцмереж.

Яку саме стоянку закрили

За інформацією ЗМІ, наразі перекрита стоянка у районі пляжу 13 станції Великого Фонтану. Тепер там знову перекрили проїзд та встановили споруду — будку, в якій перебуває персонал та нав'язує людям купівлю шезлонгу.



"Незрозуміло, з якої причини перекопали ділянку, поставили незрозумілу будку, зібрану з дощок, і тепер вимагають, щоб відпочивальники купували шезлонги виключно в "Рів'єрі". Вартість шезлонга — 300 гривень, проте на будці відсутні будь-які цінники", — повідомляють користувачі соцмереж.

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Споруда при в'їзді на паркову до пляжу в Одесі. Фото: ЗМІ

Водії скаржаться на хамське ставлення з боку персоналу, який контролює цю територію. Ситуація викликає обурення серед відпочивальників, які звикли до безкоштовної парковки.