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Теперь не бесплатно — в Одессе снова делают бизнес на отдыхающих

10 августа 2024 09:27
Верзилова Єлизавета - редактор
Отдых на пляже в Одессе снова платный: детали
Люди отдыхают на пляже в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Верзилова Єлизавета - редактор

Самая большая бесплатная стоянка у моря в Одессе снова стала платной, однако деньги берут не за то, чтобы одесситы и гости города покидали свои автомобили. Неизвестные установили там будку и продают отдыхающим шезлонги.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Какую именно стоянку закрыли

По информации СМИ, перекрыта стоянка в районе пляжа 13 станции Большого Фонтана. Теперь там снова перекрыли проезд и установили постройку — будку, в которой находится персонал и навязывает людям покупку шезлонга.

"Непонятно, по какой причине перекопали участок, поставили непонятную будку, собранную из досок, и теперь требуют, чтобы отдыхающие покупали шезлонги исключительно в "Ривьере". Стоимость шезлонга — 300 гривен, однако на будке отсутствуют какие-либо ценники", — сообщают пользователи соцсетей.

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Сооружение при въезде на парковую до пляжа в Одессе. Фото: СМИ

Водители жалуются на хамское отношение со стороны персонала, контролирующего эту территорию. Ситуация вызывает возмущение среди отдыхающих, привыкших к бесплатной парковке.

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