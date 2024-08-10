Отдых на пляже в Одессе снова платный: детали

Люди отдыхают на пляже в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Самая большая бесплатная стоянка у моря в Одессе снова стала платной, однако деньги берут не за то, чтобы одесситы и гости города покидали свои автомобили. Неизвестные установили там будку и продают отдыхающим шезлонги.



Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Какую именно стоянку закрыли

По информации СМИ, перекрыта стоянка в районе пляжа 13 станции Большого Фонтана. Теперь там снова перекрыли проезд и установили постройку — будку, в которой находится персонал и навязывает людям покупку шезлонга.



"Непонятно, по какой причине перекопали участок, поставили непонятную будку, собранную из досок, и теперь требуют, чтобы отдыхающие покупали шезлонги исключительно в "Ривьере". Стоимость шезлонга — 300 гривен, однако на будке отсутствуют какие-либо ценники", — сообщают пользователи соцсетей.

Читайте также:

Сооружение при въезде на парковую до пляжа в Одессе. Фото: СМИ

Водители жалуются на хамское отношение со стороны персонала, контролирующего эту территорию. Ситуация вызывает возмущение среди отдыхающих, привыкших к бесплатной парковке.