Мазут в Черном море на пляже Одессы: где опасно купаться

Пятна мазута на воде. Иллюстративное фото: скриншот

На одесском пляже в Приморском районе обнаружили пятна мазута, из-за чего купаться там опасно. Речь идет о зоне отдыха Lion, расположенной между "Ланжероном" и "Отрадой".

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Чем опасно для человека

Мазут в воде может нанести значительный вред не только экосистеме, но и здоровью людей. Контакт с этим веществом может вызвать раздражение кожи, глаз, а при попадании в желудок — серьезное отравление. Дети и люди с чувствительной кожей наиболее уязвимы для негативных последствий.

Где безопасно купаться в Одессе

По информации Лаборатории территориальных центров контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, безопасны для купания такие пляжи в Одессе:

Пляж "Дельфин";

13-я станция Большого Фонтана.

Частные пляжи: