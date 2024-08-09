Мазут в Черном море на пляже Одессы: где опасно купаться

В воду лучше не заходить – на пляже Одессы обнаружили пятна мазута
На одесском пляже в Приморском районе обнаружили пятна мазута, из-за чего купаться там опасно. Речь идет о зоне отдыха Lion, расположенной между "Ланжероном" и "Отрадой".
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Чем опасно для человека
Мазут в воде может нанести значительный вред не только экосистеме, но и здоровью людей. Контакт с этим веществом может вызвать раздражение кожи, глаз, а при попадании в желудок — серьезное отравление. Дети и люди с чувствительной кожей наиболее уязвимы для негативных последствий.
Где безопасно купаться в Одессе
По информации Лаборатории территориальных центров контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, безопасны для купания такие пляжи в Одессе:
- Пляж "Дельфин";
- 13-я станция Большого Фонтана.
Частные пляжи:
- Caleton;
- Инклюзивный пляж;
- True Man Sun of a Beach;
- Red Line.
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