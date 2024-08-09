Женитьба и развод в Одесской области: статистика за текущий год

Пара после брачной церемонии. Иллюстративное фото: Freepik

Более 70 тысяч браков заключили за первые полгода 2024-го, что на 15% меньше, чем в прошлом. Однако Одесчина держит планку и занимает третье место по количеству бракосочетаний — в нашем регионе образовалось около 5 000 новых семей.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сервиса Опендатабот.

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Столица является неизменным лидером по количеству браков — в Киеве сформировалось более 9 000 новых семей. Второе место занимает Днепропетровщина — там состоялось 7 076 бракосочетаний, а замыкает тройку лидеров Одесская область — 4 896 новосозданных семей.

Статистика по бракам. Фото: Опендатабот

Статистика разводов

По данным Минюста, на пять браков в Украине приходится один развод. Так, в антирейтинге по количеству разводов также лидирует Киев — 2 118 расторжений брака. На втором месте Днепропетровская область с 1404 разводами и на третьем — Харьковщина, где расторгло брак 1148 пар. Одесская область в антирейтинге занимает четвертое место с показателем в 1076 разводов, и замыкает пятерку — Киевщина, где 1072 пары расторгли брак.