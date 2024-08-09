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Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

9 августа 2024 11:52
Верзилова Єлизавета - редактор
Таможенники Молдовы обнаружили значительную сумму наличных на границе с Одесщиной: детали
КПП на границе Молдовы из Украины. Фото: Таможенная служба Республики Молдова.
Верзилова Єлизавета - редактор

На пункте пропуска с Молдовой "Тудора — Старокозачье", что на границе с Одесщиной, таможенники обнаружили в одном из авто значительную сумму наличными. Гражданка Молдовы пыталась провезти в Украину около 40 тысяч долларов, однако не задекларировала их.

Об этом в пятницу, 9 августа, сообщили в пресс-службе Таможенной службы Республики Молдова.

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Детали инцидента

На КПП "Тудора - Старокозаче" заехал автомобиль Volkswagen Jetta для таможенного досмотра, который направлялся в Украину. Водитель, 29-летняя гражданка Молдовы, уверенно заявила, что не имеет ничего для декларирования. Однако в личных вещах путешествующей сотрудники таможенной службы обнаружили немало валюты — 40 тысяч долларов.

На границе Молдавии и Украины обнаружили незадекларированную валюту
Сообщение таможенной службы Молдовы. Фото: скриншот

Деньги, которые по правилам должны быть задекларированы, женщина скрыла среди личных вещей и надеялась, что никто не заметит. К сожалению для нее, таможенники оказались более внимательными. Теперь дело тщательно расследуют сотрудники Управления уголовного розыска таможни РМ.

незадекларированные наличные
Незадекларированные наличные деньги, которые женщина пыталась ввезти в Украину. Фото: Таможенная служба Молдовы

Правила ввоза наличных в Украину

Согласно действующим правилам Национального банка Украины, при въезде в Украину физические лица могут перемещать через таможенную границу наличную валюту и банковские металлы без письменного декларирования в сумме/стоимости, не превышающей в эквиваленте 10 тыс. евро. Если сумма равна или превышает этот эквивалент, нужно заполнить таможенную декларацию на границе.

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