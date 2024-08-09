Священник-адвокат на Одесчине требовал взятку с подсудимого: ГБР

Задержали священника-адвоката в Одесской области. Фото: ГБР

В Одесской области задержали священника с лицензией адвоката за вымогание денег у подзащитного. Мужчина пытался "отмазать" клиента от ответственности, но теперь сам может оказаться за решеткой.

Об этом в пятницу, 9 августа, сообщили в пресс-службе Государственного Бюро Расследований.

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Детали деятельности

В июле 2024 года настоятель одного из храмов Одесской области сбил женщину-пешехода в Одессе — ее доставили в больницу с травмами. Для защиты своих интересов виновник ДТП обратился к знакомому священнику, который являлся адвокатом.

Священника-адвоката в Одесской области задержали "на горячем". Фото: ГБР

Тот, воспользовавшись ситуацией, сообщил, что за 3 тысячи долларов сможет "решить вопрос" с закрытием уголовного дела, иначе настоятелю угрожал бы реальный срок заключения. Правоохранители задержали адвоката-священника при получении оговоренной суммы.

В чем обвиняется

Священнику выдвинули подозрение в получении неправомерной выгоды, совмещенном с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). По этой статье ему грозит до восьми лет лишения свободы.