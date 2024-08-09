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Необходимо запастись водой — где в Одессе и области сегодня не будет водоснабжения

9 августа 2024 10:47
Верзилова Єлизавета - редактор
Отключение воды в Одессе и области сегодня, 9 августа: детали
Отключение воды в Одесской области сегодня, 9 августа. Иллюстративное фото: Freepik
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 9 августа, жители Одессы и нескольких населенных пунктов региона остались без воды из-за ремонтов. Водоснабжение в дома потребителей планируют вернуть в 17:00. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом в пятницу, 9 августа, сообщает пресс-служба  @Инфоксводоканала".

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Отключение в Одессе:

  • Европейская, 48;
  • Богдана Хмельницкого, 68

Отключение на Одесxине :

  • с. Мариновка — все дома;
  • с. Новая Еметовка — все дома;
  • с. Старая Еметовка — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" приносит извинения за временные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • ¬Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старозарный сквер, 3;
  • ‚Гагарина проспект, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • ‚Космонавтов, 15;
  • ‚Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​ Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

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