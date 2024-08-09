Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Необхідно запастись водою — де в Одесі й області сьогодні не буде водопостачання arrow

Необхідно запастись водою — де в Одесі й області сьогодні не буде водопостачання

9 серпня 2024 10:47
Верзілова Єлизавета - редактор
Відключення води в Одесі та області сьогодні, 9 серпня: деталі
Відключення води на Одещині сьогодні, 9 серпня. Ілюстративне фото: Freepik
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 9 серпня, жителі Одеси та декількох населенних пунктів регіону залишилися без води через ремонти. Водопостачання у домівки споживачів планують повернути о 17:00. Зазначимо, що час виконання робіт й перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком ймовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це у п'ятницю, 9 серпня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Читайте також:

Де немає води

Відключення в Одесі:

  • Європейська,48;
  • Богдана Хмельницького, 68.

Відключення на Одещині

  • с. Маринівка — усі будинки;
  • с. Нова Еметівка — усі будинки;
  • с. Стара Еметівка — усі будинки.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • ​Гагаріна проспект, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Також важливі новини дня по темі:

комунальні послуги Одеса Одеська область вода Новини Одеси відсутність води

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

11:38 Достатньо одного документа — юрист пояснив, як військовозобов'язаним повідомляти про бронювання

11:36 Олімпійський чемпіон Новіков пояснив, чому не захотів виступати за збірну України

11:33 В Україні обвалилися ціни на малину — скільки коштує

11:25 В окупованому Мелітополі може спалахнути епідемія

11:22 Від любові до ненависті — українці стали рідше одружуватися і частіше розлучатися

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

11:21 Відмалював порушення закону — на хабарі викрили священника-адвоката з Одещини

11:02 У Львові автобуси тимчасово змінять схему руху на одній із вулиць

11:01 Насібов назвав нову мету після здобуття срібної медалі на Олімпіаді-2024

11:00 На які види виплат можуть розраховувати військові у 2024 році — в Міноборони роз'яснили

11:00 Українцям пропонують грошову допомогу — хто і де може отримати 21 тис. грн

11:36 Олімпійський чемпіон Новіков пояснив, чому не захотів виступати за збірну України

11:33 В Україні обвалилися ціни на малину — скільки коштує

11:25 В окупованому Мелітополі може спалахнути епідемія

11:22 Від любові до ненависті — українці стали рідше одружуватися і частіше розлучатися

11:21 Відмалював порушення закону — на хабарі викрили священника-адвоката з Одещини

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

11:02 У Львові автобуси тимчасово змінять схему руху на одній із вулиць

11:01 Насібов назвав нову мету після здобуття срібної медалі на Олімпіаді-2024

11:00 На які види виплат можуть розраховувати військові у 2024 році — в Міноборони роз'яснили

11:00 Українцям пропонують грошову допомогу — хто і де може отримати 21 тис. грн

10:53 Окупанти вдарили по житлових будинках в Куп'янську — є постраждалі

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

Text

11:38 Достатньо одного документа — юрист пояснив, як військовозобов'язаним повідомляти про бронювання

Text

08:00 Четвертий день боїв на Курщині та як Китай може вплинути на мир в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:00 Військова ЗСУ заявила, що неправильно мобілізовувати осіб до 25 років

8 серпня 2024
Text

22:22 Нардеп Дунда пояснив, яким чином готувалася наступальна операція на Курську область

Text

21:11 Військовий аналітик прогнозує ще одну операцію після прориву кордону РФ

Text

20:39 Длігач назвав мобілізаційний потенціал України — скільки осіб призивають щороку

Text

19:39 Мер Конотопу заявив, що активність ДРГ на кордоні зменшилася

Text

18:56 Нардепка Савчук заявила, що українцям, які до війни працювали в Росії, не видають паспорт України

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

18:45 Нардеп пояснив, чому немає сенсу перекривати вентиль на газорозподільчій станції в Суджі

Text

18:08 Експерт заявив, що в Україні може статися 7-бальний землетрус — які регіони він зачепить

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського

30 липня 2024

06:10 Пенсії з інвалідності — які нарахують мінімальні розміри виплат у серпні