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Кінець тижня без світла — адреси відключень електроенергії в Одесі

9 серпня 2024 09:56
Верзілова Єлизавета - редактор
Відключення світла в Одесі согодні, 9 серпня: адреси
Сьогодні в Одесі відключатимуть електропостачання. Ілюстративне фото: ДТЕК
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 9 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:30. Зазначимо, що час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це у п'ятницю, 9 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:  

  • Висоцького, 1 — 11;  
  • Семена Палія, 109, 111.  
    Роботи до 17:00.
  • 2-а Пересипська, 32, 34;  
  • 3-я Пересипська, 19 — 27;  
  • 7-а Пересипська, 8 — 50;  
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42 — 103;  
  • Жевахова, 3 — 61;  
  • Жевахова гора, 22, 30, 81;  
  • Каришковського, 2 — 60;  
  • Локомотивна, 1 — 27;  
  • Ринкова, 7;  
  • пров. 10-й Чорноморський, 1 — 20;  
  • пров. 13-й Чорноморський, 1 — 44;  
  • пров. 1-й Балтський, 1 — 11;  
  • пров. 1-й Чорноморський, 3 — 44;  
  • пров. 2-й Балтський, 1 — 32;  
  • пров. 2-й Чорноморський, 1 — 34;  
  • пров. 3-й Балтський, 1 — 39;  
  • пров. 3-й Чорноморський, 1 — 34;  
  • пров. 4-й Балтський, 2 — 14;  
  • пров. 4-й Чорноморський, 1 — 43;  
  • пров. 5-й Балтський, 7 — 25;  
  • пров. 5-й Чорноморський, 1 — 10;  
  • пров. 6-й Балтський, 1 — 47;  
  • пров. 6-й Чорноморський, 1 — 10;  
  • пров. 7-й Балтський, 1 — 14;  
  • пров. 7-й Чорноморський, 1 — 8;  
  • пров. 8-й Балтський, 1 — 11;  
  • пров. 8-й Чорноморський, 1 — 54;  
  • пров. 9-й Чорноморський, 6 — 18;  
  • пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3 — 10.  
    Роботи до 19:00.

Південний РЕМ:  

  • Симоненка, 62;  
  • просп. Свободи, 52.  
    Роботи до 19:30.

Центральний РЕМ:  

  • Манежна, 40;  
  • Пішонівська, 3 — 16;  
  • Мечникова, 32а.  
    Роботи до 17:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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