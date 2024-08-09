Відключення світла в Одесі согодні, 9 серпня: адреси

Сьогодні в Одесі відключатимуть електропостачання. Ілюстративне фото: ДТЕК

Сьогодні, 9 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:30. Зазначимо, що час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це у п'ятницю, 9 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:

Висоцького, 1 — 11;

Семена Палія, 109, 111.

Роботи до 17:00.

2-а Пересипська, 32, 34;

3-я Пересипська, 19 — 27;

7-а Пересипська, 8 — 50;

Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42 — 103;

Жевахова, 3 — 61;

Жевахова гора, 22, 30, 81;

Каришковського, 2 — 60;

Локомотивна, 1 — 27;

Ринкова, 7;

пров. 10-й Чорноморський, 1 — 20;

пров. 13-й Чорноморський, 1 — 44;

пров. 1-й Балтський, 1 — 11;

пров. 1-й Чорноморський, 3 — 44;

пров. 2-й Балтський, 1 — 32;

пров. 2-й Чорноморський, 1 — 34;

пров. 3-й Балтський, 1 — 39;

пров. 3-й Чорноморський, 1 — 34;

пров. 4-й Балтський, 2 — 14;

пров. 4-й Чорноморський, 1 — 43;

пров. 5-й Балтський, 7 — 25;

пров. 5-й Чорноморський, 1 — 10;

пров. 6-й Балтський, 1 — 47;

пров. 6-й Чорноморський, 1 — 10;

пров. 7-й Балтський, 1 — 14;

пров. 7-й Чорноморський, 1 — 8;

пров. 8-й Балтський, 1 — 11;

пров. 8-й Чорноморський, 1 — 54;

пров. 9-й Чорноморський, 6 — 18;

пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3 — 10.

Роботи до 19:00.

Південний РЕМ:

Симоненка, 62;

просп. Свободи, 52.

Роботи до 19:30.

Центральний РЕМ:

Манежна, 40;

Пішонівська, 3 — 16;

Мечникова, 32а.

Роботи до 17:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: