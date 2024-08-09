Відключення світла в Одесі согодні, 9 серпня: адреси

Кінець тижня без світла — адреси відключень електроенергії в Одесі
9 серпня 2024 09:56
Сьогодні в Одесі відключатимуть електропостачання. Ілюстративне фото: ДТЕК
Сьогодні, 9 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:30. Зазначимо, що час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це у п'ятницю, 9 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
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Де немає світла через ремонт
Північний РЕМ:
- Висоцького, 1 — 11;
- Семена Палія, 109, 111.
Роботи до 17:00.
- 2-а Пересипська, 32, 34;
- 3-я Пересипська, 19 — 27;
- 7-а Пересипська, 8 — 50;
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42 — 103;
- Жевахова, 3 — 61;
- Жевахова гора, 22, 30, 81;
- Каришковського, 2 — 60;
- Локомотивна, 1 — 27;
- Ринкова, 7;
- пров. 10-й Чорноморський, 1 — 20;
- пров. 13-й Чорноморський, 1 — 44;
- пров. 1-й Балтський, 1 — 11;
- пров. 1-й Чорноморський, 3 — 44;
- пров. 2-й Балтський, 1 — 32;
- пров. 2-й Чорноморський, 1 — 34;
- пров. 3-й Балтський, 1 — 39;
- пров. 3-й Чорноморський, 1 — 34;
- пров. 4-й Балтський, 2 — 14;
- пров. 4-й Чорноморський, 1 — 43;
- пров. 5-й Балтський, 7 — 25;
- пров. 5-й Чорноморський, 1 — 10;
- пров. 6-й Балтський, 1 — 47;
- пров. 6-й Чорноморський, 1 — 10;
- пров. 7-й Балтський, 1 — 14;
- пров. 7-й Чорноморський, 1 — 8;
- пров. 8-й Балтський, 1 — 11;
- пров. 8-й Чорноморський, 1 — 54;
- пров. 9-й Чорноморський, 6 — 18;
- пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3 — 10.
Роботи до 19:00.
Південний РЕМ:
- Симоненка, 62;
- просп. Свободи, 52.
Роботи до 19:30.
Центральний РЕМ:
- Манежна, 40;
- Пішонівська, 3 — 16;
- Мечникова, 32а.
Роботи до 17:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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