Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині лунатимуть гучні вибухи — у чому причина arrow

На Одещині лунатимуть гучні вибухи — у чому причина

9 серпня 2024 09:24
Верзілова Єлизавета - редактор
Вибухи на Одещині сьогодні: попередження від ДСНС
На Одещині лунатимуть вибухи. Ілюстративне фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

В Одеській області не перестають виявляти боєприпаси часів Другої світової війни. Вибухонебезпечні предмети рятувальники планують вилучити та знешкодити сьогодні, 9 серпня.

Про це у п'ятницю, 9 серпня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області

Читайте також:
Вибухи но Одещині 9 серпня.
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Що саме знайшли

За інформацією відомства, боєприпас виявили у селі Крижанівка, по вулиці Сонячна. Там співробітники ДСНС вже вилучили мінометну міну калібру 82 міліметри. 

Окрім цього, у селі Мирне, по вулиці Сонячна, знайшли артснаряд часів Другої світової війни. Калібр — 80 міліметрів. Ще одна мінометна міна була у Березівському районі, за межами села Великий Буялик. Її калібр становить 82 міліметри. На сьогодні заплановано знищення усіх небезпечних знахідок.

Рятувальники нагадують, що вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю людини та оточення. До них належать: артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, авіабомби, детонатори, ручні гранати, набої різних видів. Їх можна виявити на землі у лісі, на полі після розмиву ґрунту дощовими водами, а також на дні річок.    

Що робити, якщо знайшли боєприпас

Якщо вибуховий снаряд пролежав у землі десятки років і не вибухнув, це не означає, що він безпечний. Навпаки, він стає більш небезпечним та може вибухнути від тертя, іскри чи удару.    

У разі виявлення підозрілих предметів:

  • Не торкайтеся підозрілих речей, вони можуть бути вибухонебезпечними;
  • повідомте про знахідку на лінію "101" або "102";
  • огородіть місце виявлення та не допускайте інших осіб до підозрілого предмета до прибуття поліції;
  • припиніть будь-які роботи в районі знахідки.

Пам’ятайте, що будь-які знахідки, схожі на боєприпаси або інші вибухонебезпечні предмети, повинні бути знешкоджені лише спеціалістами.

Також важливі новини дня по темі:

Одеса ДСНС вибух Друга світова війна боєприпаси Новини Одеси міна

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

10:17 ЗСУ вдарили по аеродрому окупантів "Ліпецьк" — Генштаб розкрив деталі

10:13 Як Росія може відповісти на операцію в Курській області — чотири сценарії від ISW

10:01 Тебого виборов перше золото в історії Ботсвани, Лайлс став третім через COVID

09:56 Кінець тижня без світла — адреси відключень електроенергії в Одесі

09:54 У Києві перестали працювати валідатори у наземному громадському транспорті

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

09:40 США схвильовані темпами Китаю у будівництві військових кораблів — перевершує у понад 600 разів

09:38 Сьогодні у Львові попрощаються з військовим Іваном Краповоєм

09:31 Як чоловікам повертатися в Україну — покрокова інструкція проходження кордону

09:30 Як оформити бронювання від мобілізації онлайн та хто має на це право

09:24 На Одещині лунатимуть гучні вибухи — у чому причина

Термінова новина

10:17 ЗСУ вдарили по аеродрому окупантів "Ліпецьк" — Генштаб розкрив деталі

10:13 Як Росія може відповісти на операцію в Курській області — чотири сценарії від ISW

10:01 Тебого виборов перше золото в історії Ботсвани, Лайлс став третім через COVID

09:56 Кінець тижня без світла — адреси відключень електроенергії в Одесі

09:54 У Києві перестали працювати валідатори у наземному громадському транспорті

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

09:40 США схвильовані темпами Китаю у будівництві військових кораблів — перевершує у понад 600 разів

09:38 Сьогодні у Львові попрощаються з військовим Іваном Краповоєм

09:31 Як чоловікам повертатися в Україну — покрокова інструкція проходження кордону

09:30 Як оформити бронювання від мобілізації онлайн та хто має на це право

09:24 На Одещині лунатимуть гучні вибухи — у чому причина

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

Text

08:00 Четвертий день боїв на Курщині та як Китай може вплинути на мир в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:00 Військова ЗСУ заявила, що неправильно мобілізовувати осіб до 25 років

8 серпня 2024
Text

22:22 Нардеп Дунда пояснив, яким чином готувалася наступальна операція на Курську область

Text

21:11 Військовий аналітик прогнозує ще одну операцію після прориву кордону РФ

Text

20:39 Длігач назвав мобілізаційний потенціал України — скільки осіб призивають щороку

Text

19:39 Мер Конотопу заявив, що активність ДРГ на кордоні зменшилася

Text

18:56 Нардепка Савчук заявила, що українцям, які до війни працювали в Росії, не видають паспорт України

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

18:45 Нардеп пояснив, чому немає сенсу перекривати вентиль на газорозподільчій станції в Суджі

Text

18:08 Експерт заявив, що в Україні може статися 7-бальний землетрус — які регіони він зачепить

Text

17:50 Реакція США та ЄС на ситуацію на Курщині та скарги росіян на відсутність евакуації — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського

30 липня 2024

06:10 Пенсії з інвалідності — які нарахують мінімальні розміри виплат у серпні