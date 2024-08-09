Вибухи на Одещині сьогодні: попередження від ДСНС

На Одещині лунатимуть вибухи. Ілюстративне фото: скриншот

В Одеській області не перестають виявляти боєприпаси часів Другої світової війни. Вибухонебезпечні предмети рятувальники планують вилучити та знешкодити сьогодні, 9 серпня.

Про це у п'ятницю, 9 серпня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Читайте також:

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Що саме знайшли

За інформацією відомства, боєприпас виявили у селі Крижанівка, по вулиці Сонячна. Там співробітники ДСНС вже вилучили мінометну міну калібру 82 міліметри.

Окрім цього, у селі Мирне, по вулиці Сонячна, знайшли артснаряд часів Другої світової війни. Калібр — 80 міліметрів. Ще одна мінометна міна була у Березівському районі, за межами села Великий Буялик. Її калібр становить 82 міліметри. На сьогодні заплановано знищення усіх небезпечних знахідок.

Рятувальники нагадують, що вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю людини та оточення. До них належать: артилерійські снаряди, реактивні та інженерні міни, авіабомби, детонатори, ручні гранати, набої різних видів. Їх можна виявити на землі у лісі, на полі після розмиву ґрунту дощовими водами, а також на дні річок.

Що робити, якщо знайшли боєприпас

Якщо вибуховий снаряд пролежав у землі десятки років і не вибухнув, це не означає, що він безпечний. Навпаки, він стає більш небезпечним та може вибухнути від тертя, іскри чи удару.

У разі виявлення підозрілих предметів:

Не торкайтеся підозрілих речей, вони можуть бути вибухонебезпечними;

повідомте про знахідку на лінію " 101 " або " 102 ";

" або " "; огородіть місце виявлення та не допускайте інших осіб до підозрілого предмета до прибуття поліції;

припиніть будь-які роботи в районі знахідки.

Пам’ятайте, що будь-які знахідки, схожі на боєприпаси або інші вибухонебезпечні предмети, повинні бути знешкоджені лише спеціалістами.