Стійкий запах гару в Одесі - в ДСНС назвали причини

Пожежа на Одещині. Фото: ДСНС

В Одесі виникло масштабне загоряння в районі меморіалу 411-ї батареї — там палала суха трава. Дим від пожежі та стійкий запах гару відчували жителі обласного центру. Загалом у регіоні за добу сталося 42 пожежі, більшість з яких спричинило загоряння сухої рослинності на загальній площі 16 га.

Про це у четвер, 8 серпня, повідомили у пресслужбі ДСНС Одеської області.

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Суха трава загорілася вчора ввечері біля меморіалу 411-ї батареї, що у Київському районі міста. Загальна площа пожежі становила близько 1000 квадратних метрів.

"Ніхто не постраждав. Ймовірна причина пожежі — необережне поводження з вогнем невстановленою особою", — повідомили у ДСНС.

Горить суха трава. Ілюстративне фото: ДСНС

Також вчора за межами села Маринове Раухівської ОТГ горіла суха трава та чотири дачні будинки. Гасіння ускладнювалась поривами сильного вітру, що створювало додаткові труднощі для рятувальників.

"Підрозділи працювали за підвищеним номером виклику. За декілька годин пожежу було ліквідовано на загальній площі 5 га. Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі та збиток встановлюються", — йдеться у повідомленні рятувальників.

Для ліквідації пожежі було залучено п'ять одиниць техніки та 25 вогнеборців від ДСНС.Також у ліквідації вогню допомагали три працівники місцевої пожежної команди "Розквіт".