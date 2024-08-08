Ремонт на площі Толбухіна в Одесі — деталі та терміни

Проїзд на площі Толбухіна буде ускладнено. Фото: ОМР

Відзавтра, 9 серпня, в Одесі стартують комплексні дорожні роботи на площі Толбухіна. Там планують виконати ремонт проїжджої частини, трамвайної колії та зовнішнього освітлення.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Важливо, що роботи будуть виконуватися поетапно. Це дозволить уникнути повної зупинки руху автотранспорту та тролейбусів на переїзді площі Толбухіна у напрямку від кафе "Макдональдс" до супермаркету "Сільпо". Завершення всіх робіт планується наприкінці жовтня цього року.

"Хочу окремо зазначити, що це не перекладання бруківки. До міста прийшли нові сучасні трамваї і, щоб забезпечити їх безпечний проїзд окремими ділянками старої колії, треба провести ремонтні роботи", — зазначив мер Одеси Геннадій Труханов.