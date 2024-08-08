Ремонт на площади Толбухина в Одессе.

Проезд на площади Толбухина будет затруднен. Фото: ОГС

С завтрашнего дня, 9 августа, в Одессе стартуют комплексные дорожные работы на площади Толбухина. Там планируют выполнить ремонт проезжей части, трамвайного пути и наружного освещения.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Важно, что работы будут выполняться поэтапно. Это позволит избежать полной остановки движения автотранспорта и троллейбусов на переезде площади Толбухина в направлении от кафе Макдональдс к супермаркету Сильпо. Завершение всех работ планируется в конце октября этого года.

"Хочу особо отметить, что это не перекладывание брусчатки. В город пришли новые современные трамваи и, чтобы обеспечить их безопасный проезд по отдельным участкам старого пути, нужно провести ремонтные работы", — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.