Устойчивый запах гари в Одессе - в ГСЧС назвали причины

Пожар в Одесской области. Фото: ГСЧС

В Одессе возникло масштабное возгорание в районе мемориала 411-й батареи — там пылала сухая трава. Дым от пожара и стойкий запах гари ощущали жители областного центра. Всего в регионе за сутки произошло 42 пожара, большинство из которых повлекло загорание сухой растительности на общей площади 16 га.

Об этом в четверг, 8 августа, сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области.

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Сухая трава загорелась вчера вечером возле мемориала 411-й батареи в Киевском районе города. Общая площадь пожара составила около 1000 квадратных метров.

"Никто не пострадал. Вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом", — сообщили в ГСЧС.

Горит сухая трава. Иллюстративное фото: ГСЧС

Также вчера за пределами села Мариново Рауховской ОТГ горела сухая трава и четыре дачных дома. Тушение осложнялось порывами сильного ветра, что создавало дополнительные трудности для спасателей.

"Подразделения работали по повышенному номеру вызова. Через несколько часов пожар был ликвидирован на общей площади 5 га. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются", — говорится в сообщении спасателей.

Для ликвидации пожара было привлечено пять единиц техники и 25 пожарных от ГСЧС. Также в ликвидации огня помогали три работника местной пожарной команды "Расцвет".