Взрывы в Одесской области сегодня: предупреждение от ГСЧС

В Одесской области будут раздаваться взрывы. Иллюстративное фото: скриншот

В Одесской области не перестают выявлять боеприпасы времен Второй мировой войны. Взрывоопасные предметы спасатели планируют изъять и обезвредить сегодня, 9 августа.

Об этом в пятницу, 9 августа, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Что именно нашли

По информации ведомства, боеприпас был обнаружен в селе Крыжановка, по улице Солнечная. Там сотрудники ГСЧС уже изъяли минометную мину калибра 82 миллиметра.

Кроме этого, в селе Мирное по улице Солнечная нашли артснаряд времен Второй мировой войны. Калибр – 80 миллиметров. Еще одна минометная мина находилась в Березовском районе, за пределами села Большой Буялык. Ее калибр составил 82 миллиметра. Сегодня запланировано уничтожение всех опасных находок.

Спасатели напоминают, что взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни человека и окружающих. К ним относятся: артиллерийские снаряды, реактивные и инженерные мины, авиабомбы, детонаторы, ручные гранаты, патроны разных видов. Их можно обнаружить на земле в лесу, на поле после размыва почвы дождевыми водами, а также на дне рек.

Что делать, если обнаружили боеприпас

Если взрывной снаряд пролежал в земле десятки лет и не взорвался, это не значит, что он безопасен. Напротив, он становится опаснее и может взорваться от трения, искры или удара.

В случае обнаружения подозрительных предметов:

Не прикасайтесь к подозрительным вещам, они могут быть взрывоопасными;

сообщите о находке на линию " 101 " или " 102 ";

" или " "; оградите место обнаружения и не допускайте других лиц к подозрительному предмету до прибытия полиции;

прекратите работу в районе находки.

Помните, что любые находки, подобные боеприпасам или другим взрывоопасным предметам, должны быть обезврежены только специалистами.