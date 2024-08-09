Взрывы в Одесской области сегодня: предупреждение от ГСЧС

В Одесской области будут раздаваться громкие взрывы — в чем причина
В Одесской области не перестают выявлять боеприпасы времен Второй мировой войны. Взрывоопасные предметы спасатели планируют изъять и обезвредить сегодня, 9 августа.
Об этом в пятницу, 9 августа, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Что именно нашли
По информации ведомства, боеприпас был обнаружен в селе Крыжановка, по улице Солнечная. Там сотрудники ГСЧС уже изъяли минометную мину калибра 82 миллиметра.
Кроме этого, в селе Мирное по улице Солнечная нашли артснаряд времен Второй мировой войны. Калибр – 80 миллиметров. Еще одна минометная мина находилась в Березовском районе, за пределами села Большой Буялык. Ее калибр составил 82 миллиметра. Сегодня запланировано уничтожение всех опасных находок.
Спасатели напоминают, что взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни человека и окружающих. К ним относятся: артиллерийские снаряды, реактивные и инженерные мины, авиабомбы, детонаторы, ручные гранаты, патроны разных видов. Их можно обнаружить на земле в лесу, на поле после размыва почвы дождевыми водами, а также на дне рек.
Что делать, если обнаружили боеприпас
Если взрывной снаряд пролежал в земле десятки лет и не взорвался, это не значит, что он безопасен. Напротив, он становится опаснее и может взорваться от трения, искры или удара.
В случае обнаружения подозрительных предметов:
- Не прикасайтесь к подозрительным вещам, они могут быть взрывоопасными;
- сообщите о находке на линию " 101 " или " 102 ";
- оградите место обнаружения и не допускайте других лиц к подозрительному предмету до прибытия полиции;
- прекратите работу в районе находки.
Помните, что любые находки, подобные боеприпасам или другим взрывоопасным предметам, должны быть обезврежены только специалистами.
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