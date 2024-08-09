Отключение света в Одессе сегодня, 9 августа: адреса

Конец недели без света — адреса отключений электроэнергии в Одессе
9 августа 2024 09:56
Сегодня в Одессе будут отключать электроснабжение. Иллюстративное фото: ДТЭК
Сегодня, 9 августа, тысячи одесситов остались без электроснабжения из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть к 19:30. Отметим, что время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ.
Об этом в пятницу, 9 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
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Где нет света из-за ремонта
Северный РЭС:
- Высоцкого, 1 — 11;
- Семена Палия, 109, 111.
Работы до 17:00.
- 2-я Пересыпская, 32, 34;
- 3-я Пересыпская, 19 — 27;
- 7-я Пересыпская, 8 — 50;
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42 — 103;
- Жевахова, 3 — 61;
- Жевахова гора, 22, 30, 81;
- Карышковского, 2 — 60;
- Локомотивная, 1 — 27;
- Рыночная, 7;
- пер. 10-й Черноморский, 1 — 20;
- пер. 13-й Черноморский, 1 — 44;
- пер. 1-й Балтский, 1 — 11;
- пер. 1-й Черноморский, 3 — 44;
- пер. 2-й Балтский, 1 — 32;
- пер. 2-й Черноморский, 1 — 34;
- пер. 3-й Балтский, 1 — 39;
- пер. 3-й Черноморский, 1 — 34;
- пер. 4-й Балтский, 2 — 14;
- пер. 4-й Черноморский, 1 — 43;
- пер. 5-й Балтский, 7 — 25;
- пер. 5-й Черноморский, 1 — 10;
- пер. 6-й Балтский, 1 — 47;
- пер. 6-й Черноморский, 1 — 10;
- пер. 7-й Балтский, 1 — 14;
- пер. 7-й Черноморский, 1 — 8;
- пер. 8-й Балтский, 1 — 11;
- пер. 8-й Черноморский, 1 — 54;
- пер. 9-й Черноморский, 6 — 18;
- пер. Савранский (пер. Большевистский), 3 — 10.
Работы до 19:00.
Южный РЭС:
- Симоненко, 62;
- просп. Свободы, 52.
Работы до 19:30.
Центральный РЭС:
- Манежно, 40;
- Пишоновская, 3 — 16;
- Мечникова, 32а.
Работы до 17:00.
Куда обращаться при отключении света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
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