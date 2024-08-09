Отключение света в Одессе сегодня, 9 августа: адреса

Сегодня в Одессе будут отключать электроснабжение. Иллюстративное фото: ДТЭК

Сегодня, 9 августа, тысячи одесситов остались без электроснабжения из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть к 19:30. Отметим, что время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ.

Об этом в пятницу, 9 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Где нет света из-за ремонта

Северный РЭС:

Высоцкого, 1 — 11;

Семена Палия, 109, 111.

Работы до 17:00.

2-я Пересыпская, 32, 34;

3-я Пересыпская, 19 — 27;

7-я Пересыпская, 8 — 50;

Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42 — 103;

Жевахова, 3 — 61;

Жевахова гора, 22, 30, 81;

Карышковского, 2 — 60;

Локомотивная, 1 — 27;

Рыночная, 7;

пер. 10-й Черноморский, 1 — 20;

пер. 13-й Черноморский, 1 — 44;

пер. 1-й Балтский, 1 — 11;

пер. 1-й Черноморский, 3 — 44;

пер. 2-й Балтский, 1 — 32;

пер. 2-й Черноморский, 1 — 34;

пер. 3-й Балтский, 1 — 39;

пер. 3-й Черноморский, 1 — 34;

пер. 4-й Балтский, 2 — 14;

пер. 4-й Черноморский, 1 — 43;

пер. 5-й Балтский, 7 — 25;

пер. 5-й Черноморский, 1 — 10;

пер. 6-й Балтский, 1 — 47;

пер. 6-й Черноморский, 1 — 10;

пер. 7-й Балтский, 1 — 14;

пер. 7-й Черноморский, 1 — 8;

пер. 8-й Балтский, 1 — 11;

пер. 8-й Черноморский, 1 — 54;

пер. 9-й Черноморский, 6 — 18;

пер. Савранский (пер. Большевистский), 3 — 10.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

Симоненко, 62;

просп. Свободы, 52.

Работы до 19:30.

Центральный РЭС:

Манежно, 40;

Пишоновская, 3 — 16;

Мечникова, 32а.

Работы до 17:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом: