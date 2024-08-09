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Ракетоносители врага дежурят в Черном море — сколько "Калибров" угрожают Одесчине

9 августа 2024 10:22
Верзилова Єлизавета - редактор
ЧФ РФ в морях на сегодня, 9 августа: какая угроза для Одесщины
Пуск ракеты с морского носителя. Иллюстративное фото: росСМИ
Верзилова Єлизавета - редактор

В акватории Черного моря в пятницу, 9 августа, сохраняют присутствие снаряженные ракетоносители оккупантов. Однако корабли в акватории Азовского и Средиземного морей россияне завели в пункты базирования. Не стоит забывать, что враг может наносить удары даже с военных портов, поэтому уровень угрозы остается высоким.

Об этом в пятницу, 9 августа, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Корабли врага в морях

  • Черное море — в акватории подстерегают два вражеских ракетоносителя с общим залпом до восьми "Калибров".
  • Азовское море — нет российского флота.
  • Средиземное море – нет российского флота.
Флот РФ в морях 9 августа
Движение флота россиян по состоянию на 9 августа. Фото: ВМС ВСУ

Ракеты "Калибр" на вооружении ЧФ РФ

Калибр — это семейство крылатых ракет, разработанных российским конструкторским бюро Новатор.
Так, на вооружении флота РФ есть:

  • ракетные комплексы Калибр для вооружения подлодок (Калибр-ПЛЭ, экспортное обозначение Club-S);
  • ракетные комплексы для вооружения боевых надводных кораблей (Калибр-НКЭ, экспортное обозначение Club-N).
Характеристика ракет "Калибр"
Информация о ракетах "Калибр". Фото: NV

На подводных лодках ракеты стартуют с торпедных аппаратов калибра 533 мм с глубины 30-40 м. А на надводных кораблях — с унифицированных подпалубных вертикальных пусковых установок или с палубных установок. Согласно имеющейся в открытых источниках информации, дальность стрельбы ракетами Калибр по морским целям достигает 375 км, а по наземным — 2 600 км.

Движение по морю не остановилось

Кроме этого, по данным ВМС ВСУ, оккупанты продолжают движение судов через Керченский пролив. Так, за сутки в интересах РФ проход совершили:

  • к Черному морю — семь судов, из них четыре продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю — девять судов, из них одно двигалось из пролива Босфор.

"Россияне продолжают нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отметили в ВМС.

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