Корабли РФ в морях сегодня, 7 августа: какая угроза

Военные корабли в море. Иллюстративное фото: УНИАН

В акватории Черного моря сегодня, 7 августа, враг уменьшил количество снаряженных ракетоносителей. В то же время оккупанты не покидают Средиземное море — там также патрулирует корабль с "Калибрами" на борту. Так что угроза обстрелов остается и следует не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Об этом в среду, 7 августа, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Черное море — в акватории караулит один вражеский ракетоноситель с общим залпом до четырех "Калибров".

Азовское море — нет российского флота.

Средиземное море — два корабля, один из них — ракетоноситель с залпом до 16 "Калибров".

Информация о движении вражеского флота на 7 августа. Фото: ВМС ВС Украины

Ракетоносители на вооружении ЧФ России

Основные ракетные корабли российского Черноморского флота представлены малыми ракетными кораблями проекта "Каракурт": "Ци клон", "Ам ур" и "Туча". Сейчас "Циклон" обеспечивает охрану Севастопольской бухты, тогда как "Амур" и "Туча" проходят испытания неподалеку от Новороссийска. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

Информация о ракетах "Калибр". Фото: NV

Черноморский флот также имеет в своем составе четыре подлодки, каждая из которых оборудована четырьмя пусковыми шахтами, тогда как другие носители имеют по восемь.

Движение по морю не остановилось

Кроме этого, по данным ВМС ВСУ, оккупанты продолжают движение судов через Керченский пролив. Так, за сутки в интересах РФ проход совершили:

к Черному морю — 3 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовому морю — 7 судов, из них ни одно не двигалось из пролива Босфор.

"Россияне продолжают нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отметили в ВМС.