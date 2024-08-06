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Морской бой с Россией — инфографика поражений флота оккупантов

6 августа 2024 17:59
Верзилова Єлизавета - редактор
Все поражения россиян в войне в Черном море: сколько повреждено кораблей
Пораженный корабль россиян "Иван Хурс". Фото: росСМИ
Верзилова Єлизавета - редактор

В ночь на 3 августа украинские военные нанесли удар по российской подводной лодке Б-237 "Ростов-на-Дону", которая находилась в порту Севастополя на ремонте. В целом, с начала полномасштабного вторжения Украина смогла повредить и уничтожить 28 кораблей Черноморского флота России, что заставило оккупантов переместить часть флота на другие базы.

Инфографику поражений ЧФ РФ подготовило издание " Слово и Дело ".

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Подлодка Б-237 "Ростов-на-Дону"

Эта подлодка принадлежит к проекту 636.3 "Варшавянка" и была введена в эксплуатацию в декабре 2014 года. Он был носителем четырех ракет "Калибр" и имел ориентировочную стоимость около 300 млн долларов. 13 сентября прошлого года по субмарине был нанесен удар британскими ракетами Storm Shadow, что привело к значительным повреждениям.

Другие потери российского флота

В этом году украинские силы также потопили ракетный катер "Ивановец" и десантный корабль "Цезарь Куников". Десантный корабль, стоимость которого оценивается в 110 млн долларов, был уничтожен 14 февраля у Алупки с помощью ударных морских дронов Magura V5.

Инфографика поражений ЧФ РФ
Данные о кораблях ЧФ РФ. Фото: Слово и Дело

Масштабные потери Черноморскому флоту Украины нанесла в марте, когда был потоплен патрульный корабль "Сергей Котов" проекта 22160, который стоит более 60 млн долларов. Также были повреждены три десантных корабля — "Азов" , "Ямал" и "Константин Ольшанский", а также разведывательный корабль "Иван Хурс", поступивший на вооружение российского флота в 2018 году.

В апреле были повреждены ракетный корабль "Серпухов" и спасательное судно "Коммуна". Пожар на "Серпухове" вызвал моряк Балтийского флота, который перешел на сторону Украины. В мае Украина затопила ракетный корабль "Циклон", который был самым новым в составе Черноморского флота России и стоил около 33 млн долларов. Тогда же были уничтожены три катера. В июне украинские силы нанесли удар по российскому рейдовому буксиру " Сатурн" проекту 498.

Прошлогодние потери российского флота

В прошлом году Украина потопила около шести российских катеров и десантный корабль "Новочеркасск". Были повреждены десантные корабли "Оленьогорский горняк" и "Минск", танкер SIG , ракетные корабли "Самум", "Буян" и "Аскольд", патрульный корабль "Павел Державин".

В первый год полномасштабной войны, кроме катеров, Украина потопила крейсер "Москва", десантный корабль "Саратов" и буксир "Василий Бех". Были повреждены ракетный корабль "Самум", десантный корабль "Новочеркасск" , патрульный корабль "Василий Быков", тральщик "Иван Голубец" и фрегат "Адмирал Макаров".

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