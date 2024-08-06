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Морський бій з Росією — інфографіка уражень флоту окупантів

6 серпня 2024 17:59
Верзілова Єлизавета - редактор
Усі поразки росіян у війні у Чорному морі: скільки вражено кораблів
Уражений корабель росіян "Іван Хурс". Фото: росЗМІ
Верзілова Єлизавета - редактор

В ніч на 3 серпня українські військові завдали удару по російському підводному човну Б-237 "Ростов-на-Дону", що перебував у порту Севастополя на ремонті. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, Україна змогла пошкодити та знищити 28 кораблів Чорноморського флоту Росії, що змусило окупантів перемістити частину флоту на інші бази.

Інфографіку уражень ЧФ РФ підготувало видання "Слово і Діло".

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Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону"

Цей підводний човен належить до проєкту 636.3 "Варшав'янка" і був введений в експлуатацію у грудні 2014 року. Він був носієм чотирьох ракет "Калібр" і мав орієнтовну вартість близько 300 млн доларів. 13 вересня минулого року по субмарині було завдано удару британськими ракетами Storm Shadow, що призвело до значних пошкоджень.

Інші втрати російського флоту

Цього року українські сили також потопили ракетний катер "Івановець" та десантний корабель "Цезар Куніков". Десантний корабель, вартість якого оцінюється в 110 млн доларів, був знищений 14 лютого біля Алупки за допомогою ударних морських дронів Magura V5.

Інфографіка уражень ЧФ РФ
Дані щодо кораблів ЧФ РФ. Фото: Слово і Діло

Масштабних втрат Чорноморському флоту України завдала в березні, коли було потоплено патрульний корабель "Сергій Котов" проєкту 22160, який коштує понад 60 млн доларів. Також були пошкоджені три десантні кораблі — "Азов", "Ямал" та "Костянтин Ольшанський", а також розвідувальний корабель "Іван Хурс", що надійшов на озброєння російського флоту у 2018 році.

У квітні були пошкоджені ракетний корабель "Серпухов" та рятувальне судно "Комуна". Пожежу на "Серпухові" спричинив моряк Балтійського флоту, який перейшов на бік України. У травні Україна затопила ракетний корабель "Циклон", який був найновішим у складі Чорноморського флоту Росії та коштував близько 33 млн доларів. Тоді ж були знищені три катери. У червні українські сили завдали удару по російському рейдовому буксиру "Сатурн" проєкту 498.

Минулі втрати російського флоту

Минулого року Україна потопила близько шести російських катерів та десантний корабель "Новочеркаськ". Було пошкоджено десантні кораблі "Оленьогірський гірник" та "Мінськ", танкер SIG, ракетні кораблі "Самум", "Буян" та "Аскольд", патрульний корабель "Павло Державін".

Першого року повномасштабної війни, крім катерів, Україна потопила крейсер "Москва", десантний корабель "Саратов" та буксир "Василь Бех". Було пошкоджено ракетний корабель "Самум", десантний корабель "Новочеркаськ", патрульний корабель "Василь Биков", тральщик "Іван Голубець" та фрегат "Адмірал Макаров".

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