Літак НАТО Poseidon сьогодні, 6 серпня, на місії над Румунією

Узбережжя Чорного моря під контролем Poseidon — розвідувальник на місії
Вздовж узбережжя Чорного моря та близько нашого регіону зараз, 6 серпня, зафіксовано літак НАТО, зазначений як американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon. Він патрулює повітряний простір біля південного кордону Одещини, неподалік від населенник пунктів Кілія та Ізмаїл та тримає на контролі південь Румунії.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.
Що відомо про авіацію
Цей розвідувальник оснащений спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання. Пілоти авіації також діляться з українськими військовими ситуацією щодо ворожих об'єктів.
Сьогодні американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з військово-морської бази НАТО у затоці Судна на острові Кріт, Греція. Це найбільша та найвідоміша військово-морська база НАТО у східній частині Середземного моря.
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