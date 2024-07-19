Розвідка НАТО помічена над Чорним морем: Boeing P-8A Poseidon

Літак патрулює над Чорним морем. Фото: скриншот

Над акваторією Чорного моря зараз, 19 липня, зафіксовано літак НАТО, зазначений як американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon. Він патрулює повітряний простір біля південних берегів Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Маршрут літака. Фото: скриншот

Що відомо про авіацію

Цей розвідувальник оснащений спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання. Пілоти авіації також діляться з українськими військовими ситуацією щодо ворожих об'єктів.

Оснащення літака. Фото: b737.org.uk

Сьогодні американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками й партнерами по НАТО.

Більше про НАТО

Ми писали, що НАТО вивчає досвід України у Чорному морі. Альянс уважно аналізує передовий досвід з усіх регіонів, де відбувається збройне протистояння на морі. Вони також цікавляться ситуацією в Червоному морі та розвитком подій в Аденській затоці.

Також ми повідомляли, що Північноатлантичний альянс активно працює над зміцненням оборони в стратегічно важливих регіонах Чорного і Балтійського морів.

Додамо, що в Румунії на тлі розширення авіабази Mihail Kogălniceanu розбудовують новий об'єкт, який стане найбільшою авіабазою НАТО в Європі. Її площа становитиме 2 800 гектарів, і вона зможе приймати до 10 тисяч військових з їхніми родинами.