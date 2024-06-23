Найбільшу авіабазу НАТО будують неподалік Одеси

Літаки на авіабазі Mihail Kogălniceanu. Фото: ВВС

В Румунії, на тлі розширення авіабази Mihail Kogălniceanu, розбудовують новий об'єкт, який стане найбільшою авіабазою НАТО в Європі. Її площа становитиме 2 800 гектарів, і вона зможе приймати до 10 тисяч військових з їхніми родинами.

Світлини військового об’єкту показали журналісти BBC.

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Танк на авіабазі Mihail Kogălniceanu. Фото: ВВС

Авіабаза НАТО в Румунії

Повідомляється, що військовий об'єкт розташований за 20 км від узбережжя Чорного моря та за 300 км від Одеси. На базі з'явиться ескадрилья F-16, безпілотники MQ-9 Reaper, а також військове містечко для ротації сухопутних, авіаційних та військово-морських сил НАТО з 32 країн. Румунський пілот зазначив, що наявність такої бази стримає російську агресію.

"Раніше ми були тут як стримування російської агресії. Тепер це більше як запевнення для інших країн НАТО, що ми тут і готові захищати", — каже він.

Хоча перехоплення російських літаків поки що не було, пілоти демонструють свою готовність, патрулюючи поруч з ворожими літаками, та діляться інформацією з Україною.

"Ми бачили "шахеди", що прямували до Одеси. Це доволі сюрреалістично", — ділиться враженнями військовий.

Пілот НАТО. Фото: ВВС

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Нагадаємо, директор програми трансатлантичної оборони та безпеки в Центрі аналізу європейської політики Катерина Сендак заявила, що липневий саміт НАТО може надати нові можливості для країн, що прагнуть вступити до Альянсу, однак не для всіх. Наразі безпекові гарантії від організації не виглядають імовірними для України.

Окрім цього, постійний представник США в НАТО Курт Волкер жорстоко розкритикував країни Заходу та заявив, що вони дозволили Путіну напасти на Україну.