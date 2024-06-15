Війна в Україні: яка позиція НАТО

Постійний представник США в НАТО Курт Волкер. Фото: Новини.LIVE

Російські ЗМІ поширюють неправдивий наратив, що розширення НАТО на схід спровокувало Путіна розпочати війну в Україні. Насправді кремлівський диктатор готувався до атаки з 2008 року після окупації Грузії.

Про це на Black Sea Security Forum заявив постійний представник США в НАТО Курт Волкер.

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За його словами, РФ перш за все прагне, аби країни НАТО перші почали напад. Тоді країна зможе офіційно оголосили війну альянсу.

"Частина наративу, що розширення НАТО провокує Путіна атакувати неправдиво, бо він атакує країни які не є членами альянсу, як Україна та Грузія. Ми маємо розуміти, що таким чином він просто намагається виправдати свої атаки", — наголошує дипломат.

Наслідки Бухарестського саміту

Крім того, політик вважає, що бездіяльність заходу після нападу на Грузію "розвʼязала Путіну руки". Саме тому він зібрав сили та пішов війною на Україну.

"Меседж Бухарестського саміту був у тому, що союзники не є обʼєднаними і підтримка Грузії та України не така сильна, як мала бути. І це дало змогу Путіну розпочати війну. Більше таких шансів ми йому не дамо", — додає Курт Волкер.

Нагадаємо, напередодні Саміту миру у Швейцарії Китай в ООН закликав Україну і Росію "піти назустріч один одному". Таку пропозицію під час засідання Ради Безпеки ООН, скликаному на вимогу Росії, озвучив заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан.

Також ми писали, що Західні партнери мають надати більше зброї Україні. Йдеться про далекобійні ракети та важку техніку, яка зможе надати бійцями ЗСУ перевагу на полі бою.