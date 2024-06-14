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Захист Чорного моря залежить від захисту Одеси

14 червня 2024 20:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Чорне море буде захищено, якщо буде захищена Одеса: Ентоні Ебботт про місто
Колишній премʼєр-міністр Австралії Ентоні Ебботт. Фото: ГОНЧАРЕНКО
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеса — важливе логістичне місто не лише в економічному плані, а й у військовому. Якщо Україні вдасться на 100% його захистити, то звільнення Чорного моря залишиться лише питанням часу. 

Про це на Black Sea Security Forum заявив колишній премʼєр-міністр Австралії Ентоні Ебботт. 

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За його словами, Одеса залишилася єдиним українським хабом на півдні, який є плацдармом для великих операцій на Чорному морі. 

"Росія має грандіозні плани на окупацію Одеси, але ми маємо зробити усе необхідне, аби її захистити. Адже саме звідси почнеться великий морський наступ", — вважає політик. 

Побажання диктатору

Крім того, експремʼєр зазначив, що попри плани на окупацію України, російський лідер Володимир Путін не зможе у цьому досягти успіху. Чим диктатор дійсно запамʼятається — некрологом у новинах. 

"Це найогидніший лідер і просто маленька людина з великими амбіціями. Але йому не вдасться їх втілити — я йому можу побажати успіхів лише у смерті", — наголошує пан Ебботт.

Нагадаємо, сучасна російсько-українська війна на Чорному морі стала рушієм для військового прогресу. Сьогодні більшість операцій виконують безпілотники, яких у майбутньому має стати більше. 

Також ми писали, що Сполучені Штати Америки схвалили ракетні удари вглиб РФ. Таким чином, Україна має змінити правила війни та повернути собі силову перевагу.  

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