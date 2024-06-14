Чорне море буде захищено, якщо буде захищена Одеса: Ентоні Ебботт про місто

Колишній премʼєр-міністр Австралії Ентоні Ебботт. Фото: ГОНЧАРЕНКО

Одеса — важливе логістичне місто не лише в економічному плані, а й у військовому. Якщо Україні вдасться на 100% його захистити, то звільнення Чорного моря залишиться лише питанням часу.

Про це на Black Sea Security Forum заявив колишній премʼєр-міністр Австралії Ентоні Ебботт.

Читайте також:

За його словами, Одеса залишилася єдиним українським хабом на півдні, який є плацдармом для великих операцій на Чорному морі.

"Росія має грандіозні плани на окупацію Одеси, але ми маємо зробити усе необхідне, аби її захистити. Адже саме звідси почнеться великий морський наступ", — вважає політик.

Побажання диктатору

Крім того, експремʼєр зазначив, що попри плани на окупацію України, російський лідер Володимир Путін не зможе у цьому досягти успіху. Чим диктатор дійсно запамʼятається — некрологом у новинах.

"Це найогидніший лідер і просто маленька людина з великими амбіціями. Але йому не вдасться їх втілити — я йому можу побажати успіхів лише у смерті", — наголошує пан Ебботт.

Нагадаємо, сучасна російсько-українська війна на Чорному морі стала рушієм для військового прогресу. Сьогодні більшість операцій виконують безпілотники, яких у майбутньому має стати більше.

Також ми писали, що Сполучені Штати Америки схвалили ракетні удари вглиб РФ. Таким чином, Україна має змінити правила війни та повернути собі силову перевагу.