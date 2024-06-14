США має надати більше зброї Україні для ударів по РФ

Аналітик Люк Коффі та боєць ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Сполучені Штати Америки схвалили ракетні удари вглиб РФ. Таким чином Україна має змінити правила війни та повернути собі силову перевагу.

Про це на Black Sea Security Forum заявив старший аналітик Інституту Гудзона Люк Коффі.

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За його словами, Україна має право уражати стратегічні обʼєкти країни-окупанта, які працюють на фронт.

"Я вважаю, що Білий дім повинен мати мужність дозволити Україні робити те, що вона повинна — перемогти у цій війні. Для цього необхідно атакувати цілі за межами України", — говорить Коффі.

Удари по РФ

Найперше, що має зробити захід — це зняти обмеження щодо відстані на удари по РФ та надати більше озброєння для атаки.

"Україні треба мати необхідну кількість далекобійного озброєння, аби безперебійно виконувати бойову роботу у ворожому тилу. Необхідно стабілізувати ситуацію, щоб перейти від оборони в наступ", — вважає аналітик.

Нагадаємо, сучасна російсько-українська війна на Чорному морі стала рушієм для військового прогресу. Сьогодні більшість операцій виконують безпілотники, який у майбутньому має стати більше.

Також ми писали, що Україна демонструє неабиякі успіхи в ураження морських цілей ворога в акваторії Чорного моря, потопивши чимало флагманів ЧФ РФ. Однак перемога у війні та повернення контролю над Чорноморським басейном відбудеться за умов наявності вагомих аргументів — сили та зброї.