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Украина должна изменять правила игры — аналитик США об ударах вглубь РФ

14 июня 2024 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
США должны предоставить больше оружия Украине для ударов по РФ
Аналитик Люк Коффи и боец ВСУ. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Соединенные Штаты Америки одобрили ракетные удары в глубь РФ. Таким образом, Украина должна изменить правила войны и вернуть себе силовое преимущество.

Об этом на Black Sea Security Forum заявил старший аналитик Института Гудзона Люк Коффи.

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По его словам, Украина имеет право поражать стратегические объекты страны-оккупанта, работающие на фронт.

"Я считаю, что Белый дом должен иметь мужество позволить Украине делать то, что она должна победить в этой войне. Для этого необходимо атаковать цели за пределами Украины", — говорит Коффи.

Удары по РФ

Первое, что должно сделать мероприятие, — снять ограничения по расстоянию на удары по РФ и предоставить большее вооружение для атаки.

"Украина должна иметь необходимое количество дальнобойного вооружения, чтобы бесперебойно выполнять боевую работу во враждебном тылу. Необходимо стабилизировать ситуацию, чтобы перейти от обороны в наступление", — считает аналитик.

Напомним, современная российско-украинская война на Черном море стала двигателем для военного прогресса. Сегодня большинство операций выполняют беспилотники, которые в будущем должны стать больше.

Также мы писали, что Украина демонстрирует незаурядные успехи в поражении морских целей врага в акватории Черного моря, потопив немало флагманов ЧФ РФ. Однако победа в войне и возвращение контроля над Черноморским бассейном состоится при наличии веских аргументов — силы и оружия.

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