Черное море будет защищено, если будет защищена Одесса: Энтони Эбботт о городе

Бывший премьер-министр Австралии Энтони Эбботт. Фото: ГОНЧАРЕНКО

Одесса — важный логистический город не только в экономическом плане, но и в военном. Если Украине удастся на 100% защитить его, то освобождение Черного моря останется только вопросом времени.

Об этом на Black Sea Security Forum заявил бывший премьер-министр Австралии Энтони Эбботт.

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По его словам, Одесса осталась единственным украинским хабом на юге, являющимся плацдармом для крупных операций на Черном море.

"У России есть грандиозные планы на оккупацию Одессы, но мы должны сделать все необходимое, чтобы ее защитить. Ведь именно отсюда начнется большое морское наступление", — считает политик.

Пожелания диктатору

Кроме того, экс-премьер отметил, что, несмотря на планы на оккупацию Украины, российский лидер Владимир Путин не сможет в этом добиться успеха. Чем диктатор действительно запомнится — некрологом в новостях.

"Это самый отвратительный лидер и просто маленький человек с большими амбициями. Но ему не удастся их воплотить — я могу пожелать успехов только в смерти", — отмечает господин Эбботт.

Напомним, современная российско-украинская война на Черном море стала двигателем для военного прогресса. Сегодня большинство операций выполняют беспилотники, которых в будущем должно стать больше.

Также мы писали, что Соединенные Штаты Америки одобрили ракетные удары вглубь РФ. Таким образом, Украина должна изменить правила войны и вернуть силовое преимущество.