Война в Украине: какая позиция НАТО

Постоянный представитель США в НАТО Курт Волкер. Фото: Новини.LIVE

Российские СМИ распространяют ложный нарратив, что расширение НАТО к востоку спровоцировало Путина начать войну в Украине. В действительности кремлевский диктатор готовился к атаке с 2008 года после оккупации Грузии.

Об этом на Black Sea Security Forum заявил постоянный представитель США в НАТО Курт Волкер.

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По его словам, РФ прежде всего стремится к тому, чтобы страны НАТО первые начали нападение. Тогда страна сможет официально объявить войну альянсу.

"Часть нарратива, что расширение НАТО провоцирует Путина атаковать ложно, потому что он атакует страны, не являющиеся членами альянса, как Украина и Грузия. Мы должны понимать, что таким образом он просто пытается оправдать свои атаки", — отмечает дипломат.

Последствия Бухарестского саммита

Кроме того, политик считает, что бездействие меры после нападения на Грузию "развязало Путину руки". Поэтому он собрал силы и пошел войной на Украину.

"Месседж Бухарестского саммита был в том, что союзники не объединены и поддержка Грузии и Украины не так сильна, как должна быть. И это позволило Путину начать войну. Больше таких шансов мы ему не дадим", — добавляет Курт Волкер.

Напомним, в преддверии Саммита мира в Швейцарии Китай в ООН призвал Украину и Россию "пойти навстречу друг другу". Такое предложение на заседании Совета Безопасности ООН, созванном по требованию России, озвучил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Ген Шуан.

Также мы писали, что Западные партнеры должны предоставить больше оружия Украине. Речь идет о дальнобойных ракетах и тяжелой технике, которая сможет предоставить бойцам ВСУ преимущество на поле боя.