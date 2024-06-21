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Розвідувальник НАТО Poseidon біля Одещини — причини

21 червня 2024 14:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Літак Boeing P-8A Poseidon патрулює над Чорним морем сьогодні, 21 червня: маршрут літака
Boeing P-8A Poseidon вийшов на патрулювання зараз, 21 червня. Ілюстративне фото: United States Air Force
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Літак НАТО Boeing P-8A Poseidon вийшов на патрулювання повітряним простором Румунії зараз, 21 червня. Розвідувальник ВМС Сполучених Штатів контролює ситуацію поблизу кордону Одещини та над акваторією Чорного моря.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Де патрулює літак

Маршрут розвідувальника пролягав повітряним простором Румунії, поблизу південних кордонів Одеського регіону. Авіація НАТО була помічена близько населених пунктів Ізмаїл, Вилкове та Кілія. Однак наразі літак патрулює над водами Чорного моря.

Boeing P-8A Poseidon на патрулюванні 21 червня
Маршрут розвідувальника. Фото: скриншот

Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками й партнерами по НАТО.

Boeing P-8A Poseidon — що відомо

Boeing P-8A Poseidon є багатоцільовим військовим літаком для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Він був розроблений на замовлення Військово-морських сил США для заміни старіших літаків P-3 Orion. Цей літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, що на ранок п'ятниці, 21 червня, на чергуванні у Чорному та Азовському морях фіксуються бойові кораблі ворога. Ракетоносії, що мають на споряджені "Калібри", також чергують у акваторіях. 

Також ми писали, що над Чорним морем постійно фіксується російська авіація. Літаки, бомбардувальники та дрони-розвідники патрулюють акваторію та іноді заходять на південь України.

Додамо, що на Black Sea Security Forum премʼєр-міністр Великої Британії Брукс Ньюмарк заявив, що безпека в Чорному морі залежить від повернення Криму. Окрім цього, звільнення півострову допоможе цивільному судноплавству та морському експорту.

США
Одеса
НАТО
літак
Чорне море
Румунія
Одеська область
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авіація

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