Рух ворожого флоту у морях станом на 21 червня: ВМС ЗСУ

Пуск ракет з морського носія. Фото: росЗМІ

Станом на ранок п'ятниці, 21 червня, на чергуванні у Чорному та Азовському морях фіксуються бойові кораблі ворога. Ракетоносії, що мають на споряджені "Калібри", також чергують у акваторіях. Слід бути уважними до сигналів повітряної тривоги, адже загроза обстрілів залишається високою.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі присутній 1 ракетоносій з 4 "Калібрами";

в Азовському морі — 8 кораблів окупантів. Серед них є 3 ракетоносії з імовірним сумарним залпом у 24 "Калібри";

в Середземному морі перебуває 1 ракетоносій із вірогідним залпом у 8 "Калібрів".

Інформація про ворожий флот на 21 червня. Фото: ВМС ЗС України

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку пройшло до Чорного моря 5 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор. А до Азовського моря — 13 суден, з них 1 рухалось із Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

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Нагадаємо, що над Чорним морем постійно фіксується російська авіація. Літаки, бомбардувальники та дрони-розвідники патрулюють акваторію та іноді заходять на південь України.

Ми також писали, що на Black Sea Security Forum премʼєр-міністр Великої Британії Брукс Ньюмарк заявив, що безпека в Чорному морі залежить від повернення Криму. Окрім цього, звільнення півострову допоможе цивільному судноплавству та морському експорту.

Додамо, що РФ усе ще продовжує стягувати системи ППО до тимчасово окупованої АР Крим. Однак ЗСУ вправно знищують пускові установки та "очі" окупантів. Усе це робиться для майбутніх маневрів.