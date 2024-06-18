Наслідки для росіян від уражень у Криму - Братчук

Російські ЗРК С-400 "Тріумф" та "Панцир" в окупованому Криму. Фото: росЗМІ

Українські Сили Оборони завдають успішних ударів по місцях розташування систем протиповітряної оборони окупантів у тимчасово окупованому Криму. В результаті атак українських бійців страждає не тільки ППО, але й радіолокаційні установки.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.



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"Тут важливо, що знищуються й РЛС ворога — тобто їхні "очі" та "вуха". Те, що може спостерігати за повітрям та нашими територіями й визначати, де знаходяться українські засоби ураження. Ми сьогодні говоримо про те, що парасолька ППО над Кримом — знищується", — прокоментував Сергій Братчук.

Розчищення повітряного простору півострову буде сприяти маневруванню ЗСУ. Однак ворог в свою чергу поповнює ППО та стягує додаткові установки з території Росії.

"Ворог намагається ППО сьогодні до Криму стягувати з території Російської Федерації. Сьогодні вони затягли навіть "Прометея". Ми говоримо про комплекс С-500, який стоїть на озброєнні російської армії з 2021 року. Але поки що він на заявлені тактико-технічні характеристики ще не вийшов, бо не було проведено повноцінних досліджень", — зазначив речник УДА.

Більше про ППО окупантів у Криму

Ми писали, що протягом останніх двох місяців Збройним силам України вдалося уразити багато російських систем ППО в тимчасово окупованому Криму. Військові опублікували мапи з відмітками, які саме системи уражені.

Раніше ми повідомляли, що росіяни перекидають в тимчасово окупований Крим багато своїх засобів протиповітряної оборони, але це робить їх вразливими. Україна має повне право бити по такому "захисту", що вже було неодноразово продемонстровано, та нищити його.

Окрім цього, українські війська продовжують атаки на російські системи протиповітряної оборони у Криму. Так, ЗСУ готуються до отримання літаків F-16.