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Зонтик ПВО над Крымом постепенно закрывается — что известно о последствиях ударов

18 июня 2024 18:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Последствия для россиян от поражений в Крыму - Братчук
Российские ЗРК С-400 "Триумф" и "Панцирь" в оккупированном Крыму. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Украинские Силы Обороны наносят успешные удары по местам расположения систем противовоздушной обороны оккупантов в временно оккупированном Крыму. В результате атак украинских бойцов страдает не только ПВО, но и радиолокационные установки.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
 

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"Тут важно, что уничтожаются и РЛС врага — то есть их "глаза" и "уши". То, что может наблюдать за воздухом и нашими территориями и определять, где находятся украинские средства поражения. Мы сегодня говорим о том, что зонтик ПВО над Крымом — уничтожается" , — прокомментировал Сергей Братчук.

Расчистка воздушного пространства полуострова будет способствовать маневрированию ВСУ. Однако враг в свою очередь пополняет ПВО и стягивает дополнительные установки с территории России.

"Враг пытается ПВО сегодня в Крым взимать с территории Российской Федерации. Сегодня они затащили даже "Прометея". Мы говорим о комплексе С-500, который стоит на вооружении российской армии с 2021 года. Но пока он на заявленные тактико-технические характеристики еще не вышел, потому что не были проведены полноценные исследования" , — отметил спикер УДА.

Больше о ПВО оккупантов в Крыму

Мы писали, что за последние два месяца Вооруженным силам Украины удалось поразить многие российские системы ПВО во временно оккупированном Крыму. Военные опубликовали карты с отметками, какие системы поражены.

Ранее мы сообщали, что россияне перекидывают во временно оккупированный Крым много своих средств противовоздушной обороны, но это делает их уязвимыми. Украина имеет полное право бить по такой "защите", что уже было неоднократно продемонстрировано, и уничтожать ее.

Кроме того, украинские войска продолжают атаки на российские системы противовоздушной обороны в Крыму. Так, ВСУ готовятся к получению самолетов F-16.

потери оккупантов
ПВО
война
Сергей Братчук
Одесса
российские войска
деоккупация Украины
Крым
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