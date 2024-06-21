Движение вражеского флота в морях по состоянию на 21 июня: ВМС ВСУ

Пуск ракет с морского носителя. Фото: росСМИ

На утро пятницы, 21 июня, на дежурстве в Черном и Азовском морях фиксируются боевые корабли врага. Ракетоносители, имеющие на снаряженные "Калибры", также дежурят в акваториях. Следует быть внимательным к сигналам воздушной тревоги, ведь угроза обстрелов остается высокой.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море присутствует 1 ракетоноситель с 4 "Калибрами";

в Азовском море — 8 кораблей оккупантов. Среди них есть 3 ракетоносителя с вероятным суммарным залпом в 24 "Калибра";

в Средиземном море находится 1 ракетоноситель с вероятным залпом в 8 "Калибров".

Информация о вражеском флоте на 21 июня. Фото: ВМС ВС Украины

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив прошло до Черного моря 5 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор. А к Азовскому морю — 13 судов, из них 1 двигалось из Босфора.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

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Напомним, что над Черным морем постоянно фиксируется российская авиация. Самолеты, бомбардировщики и дроны-разведчики патрулируют акваторию и иногда заходят на юг Украины.

Мы также писали, что на Black Sea Security Forum премьер-министр Великобритании Брукс Ньюмарк заявил, что безопасность в Черном море зависит от возвращения Крыма. Кроме этого, освобождение полуострова поможет гражданскому судоходству и морскому экспорту.

Добавим, что РФ все еще продолжает взимать системы ПВО в временно оккупированную АР Крым. Однако ВСУ умело уничтожают пусковые установки и "глаза" оккупантов. Всё это делается для будущих маневров.