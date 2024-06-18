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Російські літаки щодня кружляють над Чорним морем — підвищена активність ворога у повітрі

18 червня 2024 18:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Російська авіація здійснює понад 10 вильотів над Чорним морем щодня
Ворожа авіація у небі. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Останнім часом військові спостерігають значне зростання активності росіян у повітряному просторі над Чорним морем. Так, авіація та дрони окупантів щодня виконують понад десяток вильотів.

Про це розповів речник ВМС України Дмитро Плетенчук.
 

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"Основне навантаження на себе взяв саме повітряний компонент, це більше десятка літаків у день знаходиться в повітряному просторі над акваторією Чорного моря. Й більше десятка вильотів, відповідно. Присутня авіація у різному форматі: це і винищувачі, бомбардувальники, патрульні літаки, так само гелікоптери різних моделей", — розповів Дмитро Плетенчук. 

Він додав, що дрони-розвідники також дуже часто фіксуються над Чорним морем. Безпілотники росіян патрулюють акваторію та іноді заходять на південь України.

"Щодня їх збивають ці дрони. Це зазвичай "Орлан-10", "ZALA", "Supercam". Так само може бути "Mohajer-6" іранського виробництва, працює періодично. І навіть був в гостях "Forpost"", — додав Дмитро Плетенчук.

Більше про події у Чорному морі

Ми писали, що сьогодні вночі з території тимчасово окупованого Криму ворог спрямував на Одещину протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Раніше ми повідомляли, що обстріли кораблів, які перевозять продовольство Чорним морем, з боку росіян зменшилися. Це сталося не тільки завдяки ефективній роботі українських дронів та Збройних сил України, але й за участі країн-партнерів. 

Також знищення Кримського мосту, який раніше відігравав ключову роль у військовій логістиці Росії, вже не має такого важливого стратегічного значення для України. Наразі навантаження на споруду дуже зменшились.

літак
авіація
війна
дрон Шахід-136
авіабомба
Дмитро Плетенчук
Одеса
російські війська
Одеська область
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