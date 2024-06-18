Російська авіація здійснює понад 10 вильотів над Чорним морем щодня

Російські літаки щодня кружляють над Чорним морем — підвищена активність ворога у повітрі
Останнім часом військові спостерігають значне зростання активності росіян у повітряному просторі над Чорним морем. Так, авіація та дрони окупантів щодня виконують понад десяток вильотів.
Про це розповів речник ВМС України Дмитро Плетенчук.
"Основне навантаження на себе взяв саме повітряний компонент, це більше десятка літаків у день знаходиться в повітряному просторі над акваторією Чорного моря. Й більше десятка вильотів, відповідно. Присутня авіація у різному форматі: це і винищувачі, бомбардувальники, патрульні літаки, так само гелікоптери різних моделей", — розповів Дмитро Плетенчук.
Він додав, що дрони-розвідники також дуже часто фіксуються над Чорним морем. Безпілотники росіян патрулюють акваторію та іноді заходять на південь України.
"Щодня їх збивають ці дрони. Це зазвичай "Орлан-10", "ZALA", "Supercam". Так само може бути "Mohajer-6" іранського виробництва, працює періодично. І навіть був в гостях "Forpost"", — додав Дмитро Плетенчук.
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Ми писали, що сьогодні вночі з території тимчасово окупованого Криму ворог спрямував на Одещину протирадіолокаційну ракету Х-31П.
Раніше ми повідомляли, що обстріли кораблів, які перевозять продовольство Чорним морем, з боку росіян зменшилися. Це сталося не тільки завдяки ефективній роботі українських дронів та Збройних сил України, але й за участі країн-партнерів.
Також знищення Кримського мосту, який раніше відігравав ключову роль у військовій логістиці Росії, вже не має такого важливого стратегічного значення для України. Наразі навантаження на споруду дуже зменшились.
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