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Нічні вибухи — у Повітряних силах розповіли, чим ворог атакував Одещину

18 червня 2024 10:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Росіяни запустили ракету на Одещину у ніч проти 18 червня: деталі
Росіяни спрямували на Одещину протирадіолокаційну ракету Х-31П. Фото: росЗМІ
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Вночі проти 18 червня Одеська область знову зазнала атаки з боку окупантів. З території тимчасово окупованого Криму ворог спрямував на цивільне населення регіону протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Про це повідомляє Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

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За інформацією військових, цієї ночі загарбники здійснили пуски балістичної й авіаційної ракети та завдали авіаударів із використанням КАБів по південних регіонах України. 

"Ворог атакував Миколаївщину балістичною ракетою з касетним боєприпасом (ймовірно, "Іскандер-М"), а проти ночі випустив по Одещині протирадіолокаційну ракету Х-31П. Обидві атаки відбувалися з території тимчасово окупованого Криму", — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, Херсонщина була атакована із застосуванням керованих авіаційних бомб та ударними безпілотниками типу "Ланцет". БпЛА вдалось уразити силам протиповітряної оборони.

Більше про нічну атаку

Нагадаємо, що  вибухи лунали у Херсоні — російські загарбники крили місто з мінометів. Через атаку там загинув чоловік. Також у Харкові пролунали кілька гучних вибухів. За попередніми даними, вони сталися за межами міста.

Окрім цього, у ніч проти 18 червня російські загарбники завдали удару по Україні за допомогою десяти ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed-131/136 з Приморсько-Ахтарського району Росії. Внаслідок успішних дій сил протиповітряної оборони всі ворожі об'єкти було знищено.

Одеса
російські війська
ракетний удар
ракета
дрони
війна
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