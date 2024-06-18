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Ночные взрывы — в Воздушных силах рассказали, чем враг атаковал Одесчину

18 июня 2024 10:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Россияне запустили ракету на Одесчину в ночь на 18 июня: детали
Россияне направили на Одесчину противорадиолокационную ракету Х-31П. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В ночь на 18 июня Одесская область снова подверглась атаке со стороны оккупантов. С территории временно оккупированного Крыма враг выпустил на гражданское население региона противорадиолокационную ракету Х-31П.

Об этом сообщает Служба по связям с общественностью воздушного командования "Юг".

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По информации военных, этой ночью захватчики совершили пуски баллистической и авиационной ракеты и нанесли авиаудары с использованием КАБов по южным регионам Украины.

"Враг атаковал Николаевщину баллистической ракетой с кассетным боеприпасом (вероятно. "Искандер-М"), а в ночь выпустил по Одесчине противорадиолокационную ракету Х-31П. Обе атаки происходили с территории временно оккупированного Крыма", — говорится в сообщении.

Кроме того, Херсонщина была атакована с применением управляемых авиационных бомб и ударными беспилотниками типа "Ланцет". БпЛА удалось поразить силы противовоздушной обороны.

Больше о ночной атаке

Напомним, что взрывы раздавались в Херсоне — российские захватчики крыли город из минометов. В результате атаки там погиб мужчина. Также в Харькове раздались несколько громких взрывов. По предварительным данным, они произошли за пределами города.

Кроме того, в ночь на 18 июня российские захватчики нанесли удар по Украине с помощью десяти ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-131/136 с Приморско-Ахтарского района России. В результате успешных действий сил противовоздушной обороны все вражеские объекты были уничтожены.

Одесса
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