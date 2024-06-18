Россияне запустили ракету на Одесчину в ночь на 18 июня: детали

Ночные взрывы — в Воздушных силах рассказали, чем враг атаковал Одесчину
В ночь на 18 июня Одесская область снова подверглась атаке со стороны оккупантов. С территории временно оккупированного Крыма враг выпустил на гражданское население региона противорадиолокационную ракету Х-31П.
Об этом сообщает Служба по связям с общественностью воздушного командования "Юг".
Атака на юг Украины
По информации военных, этой ночью захватчики совершили пуски баллистической и авиационной ракеты и нанесли авиаудары с использованием КАБов по южным регионам Украины.
"Враг атаковал Николаевщину баллистической ракетой с кассетным боеприпасом (вероятно. "Искандер-М"), а в ночь выпустил по Одесчине противорадиолокационную ракету Х-31П. Обе атаки происходили с территории временно оккупированного Крыма", — говорится в сообщении.
Кроме того, Херсонщина была атакована с применением управляемых авиационных бомб и ударными беспилотниками типа "Ланцет". БпЛА удалось поразить силы противовоздушной обороны.
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Напомним, что взрывы раздавались в Херсоне — российские захватчики крыли город из минометов. В результате атаки там погиб мужчина. Также в Харькове раздались несколько громких взрывов. По предварительным данным, они произошли за пределами города.
Кроме того, в ночь на 18 июня российские захватчики нанесли удар по Украине с помощью десяти ударных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-131/136 с Приморско-Ахтарского района России. В результате успешных действий сил противовоздушной обороны все вражеские объекты были уничтожены.
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