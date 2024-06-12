Росіяни запустили балістику на Одесу 12 червня: деталі нічної атаки

Росіяни запустили у напрямку Одещини балістичну ракету. Ілюстративне фото: росЗМІ

Зранку 12 червня 2024 року Одещина зазнала атаки з боку тимчасово окупованого Криму. Ворог використав балістичну ракету "Іскандер-М", спрямовану на мирні українські міста.

Про це повідомляє Служба зв’язків з громадськістю повітряного командування "Південь".

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Крім цього, за інформацією військових, загарбники напередодні завдали удару і по Херсонщині. Регіон обстріляли керованими авіабомбами.

Запуски по території України 12 червня. Фото: monitorwarr

Більше про нічну атаку

Нагадаємо, у ніч на 12 червня 2024 року російські окупаційні війська здійснили масований ракетно-авіаційний удар по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також ударні безпілотні літальні апарати. Загалом було запущено 30 цілей, з них 29 вдалося знищити, а саме:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

4 крилаті ракети Х-101/Х-555;

24 ударні БПЛА типу "Shahed-131/136".

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській та Вінницькій областях. Завдяки злагодженим діям українських Сил оборони вдалось уникнути значних руйнувань та жертв серед мирного населення.

Додамо, станом на середу, 12 червня, ракетоносії росіян продовжують перебувати на чергуванні в трьох морях — у Чорному, Азовському та Середземному. На борту кораблів, що фіксуються в акваторії Чорного моря — понад 20 ракет типу "Калібр", тому загроза обстрілів залишається надвисокою.