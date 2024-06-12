Росіяни тримають спорядженні ракетоносії у Чорному морі: ВМС

Російські ракетоносії на чергуванні у Чорному морі — висока загроза обстрілів
Станом на середу, 12 червня, ракетоносії росіян продовжують перебувати на чергуванні в трьох морях — у Чорному, Азовському та Середземному. На борту кораблів, що фіксуються в акваторії Чорного моря — понад 20 ракет типу "Калібр", тому загроза обстрілів залишається надвисокою.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- у Чорному морі — 1 ракетоносій з чотирма "Калібрами" на борту;
- в Азовському морі — 7 кораблів окупантів. Три з них — ракетоносії з імовірним сумарним залпом у 24 "Калібри";
- у Середземному морі перебуває два ракетоносії із залпом у 12 "Калібрів".
Рух морем продовжується
За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку прохід здійснили:
- до Чорного моря — 7 суден, з них 4 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — 8 суден, з них 1 рухалось з Босфору.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.
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Нагадаємо, щоб вберегти свої підводні ракетоносії, росіяни тримають їх у напівзануреному стані у Новоросійську. Це є нетиповою практикою для перебування кораблів у порту.
Додамо, що підрозділ ГУР уразив рейдовий буксир росіян "Сатурн", що використовувався для допомоги великим суднам у маневруванні, а також для рятувальних операцій. Це сталось біля берегів Євпаторії, що у тимчасово окупованому Криму.
Раніше військові ГУР уразили також й патрульний катер росіян "Мангуст" Він мав на озброєнні гранатомети та ДЗРК, які могли бути застосовані проти Сил оборони.
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