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Російські ракетоносії на чергуванні у Чорному морі — висока загроза обстрілів

12 червня 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Росіяни тримають спорядженні ракетоносії у Чорному морі: ВМС
Військові кораблі ворожого флоту у морі. Фото: УНІАН
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на середу, 12 червня, ракетоносії росіян продовжують перебувати на чергуванні в трьох морях — у Чорному, Азовському та Середземному. На борту кораблів, що фіксуються в акваторії Чорного моря — понад 20 ракет типу "Калібр", тому загроза обстрілів залишається надвисокою.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному морі — 1 ракетоносій з чотирма "Калібрами" на борту; 
  • в Азовському морі — 7 кораблів окупантів. Три з них — ракетоносії з імовірним сумарним залпом у 24 "Калібри";
  • у Середземному морі перебуває два ракетоносії із залпом у 12 "Калібрів".

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку прохід здійснили:

  • до Чорного моря — 7 суден, з них 4 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — 8 суден, з них 1 рухалось з Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про ситуацію в Чорному морі

Нагадаємо, щоб вберегти свої підводні ракетоносії, росіяни тримають їх у напівзануреному стані у Новоросійську. Це є нетиповою практикою для перебування кораблів у порту.

Додамо, що підрозділ ГУР уразив рейдовий буксир росіян "Сатурн", що використовувався для допомоги великим суднам у маневруванні, а також для рятувальних операцій. Це сталось біля берегів Євпаторії, що у тимчасово окупованому Криму.

Раніше військові ГУР уразили також й патрульний катер росіян "Мангуст"  Він мав на озброєнні гранатомети та ДЗРК, які могли бути застосовані проти Сил оборони.

корабель
війна
Чорне море
Одеса
російські війська
загроза кораблів
ракетоносій
Одеська область
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